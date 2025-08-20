Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles
Nous sommes à peine entrés en pleine période de la Gamescom et, il y a tout pile un an, nous avions été séduits sur place par une présentation hands-off de Rue Valley, en compagnie de deux de ses développeurs. Un RPG narratif très aguicheur visuellement, et au principe particulièrement prenant. Et alors qu’il y a quelques jours le titre de Emotion Spark Studio ajoutait des versions consoles à son planning de sortie, on apprend qu’il sortira pour le mois de novembre.
Le voyage au cœur de la santé mentale arrive cet automne
Pour rappel, Rue Valley est un RPG qui ne mise pas sur un système de statistiques traditionnel, mais davantage sur une approche sociale. Via la désignation de traits de personnalité vis-à-vis de notre héros (malgré lui) Eugene Harrow, puis à l’aide de bonus et malus livrés par la réception des différents événements qu’il vivra, nous allons l’aider à traverser une situation bien particulière.
En effet, en plus d’une dépression viscéralement ancrée avec laquelle il doit lutter, il va falloir aussi composer avec une étrange boucle temporelle, qui se solde systématiquement par une explosion apocalyptique. Chaque cycle apporte des informations à Eugene, nous incitant à vivre des situations différentes afin de garnir son palais mental, consultable une fois par jour dans sa chambre d’hôtel, et déterminant pour recoller les bouts à la fois sur sa propre personne et sur l’étrange phénomène qu’il vit.
Rue Valley débarquera donc le 11 novembre sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch. Notez aussi que l’on a appris il y a peu que le titre faisait l’objet d’une collaboration avec l’événement caritatif Movember, dans le but de mettre en avant le jeu vidéo comme méthode efficace pour explorer la santé mentale.
Date de sortie : 11/11/2025