Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles

Nous sommes à peine entrés en pleine période de la Gamescom et, il y a tout pile un an, nous avions été séduits sur place par une présentation hands-off de Rue Valley, en compagnie de deux de ses développeurs. Un RPG narratif très aguicheur visuellement, et au principe particulièrement prenant. Et alors qu’il y a quelques jours le titre de Emotion Spark Studio ajoutait des versions consoles à son planning de sortie, on apprend qu’il sortira pour le mois de novembre.

Jaquette de Rue Valley
Rue Valley
pc
ps5
xbox series
switch

Date de sortie : 11/11/2025

