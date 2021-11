Resident Evil 4 : Le doubleur de Wesker aurait fait fuité une image du personnage dans le remake

Le fait qu’un Resident Evil 4 Remake soit en préparation est presque un secret de polichinelle à ce stade, bien que rien ne soit encore confirmé par Capcom. Malheureusement pour l’éditeur, les fuites commencent à s’accumuler, et la dernière en date nous viendrait du doubleur d’Albert Wesker (D.C. Douglas), antagoniste culte de la série.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

— Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021