Resident Evil 4 VR se met à jour avec l’update The Mercenaries

Alors que l’on attend des informations éventuelles à propos de son remake, Resident Evil 4 s’était offert une version VR à la fin de l’année 2021, afin qu’on puisse le découvrir sous un nouveau jour. Ce portage avait pas mal fait parler de lui et avait réussi à convaincre les fans, au point où Armature Studio avait promis d’améliorer encore plus le jeu avec des mises à jour gratuites. On apprend donc qu’une nouvelle update vient de sortir, avec la mise en place d’un mode très attendu.

Une mise à jour gratuite bien généreuse

Oculus Studios et Amarture Studio annoncent donc que cette mise à jour ajoute le mode The Mercenaries pour Resident Evil 4 VR. Ce mode bien connu des fans de la saga permet de relever de nombreux défis avec des vagues de zombies à abattre et un chrono qui défile sous nos yeux afin de nous mettre encore plus de pressions.

Dans ce mode, il est aussi possible de jouer en tant qu’Ada Wong, Albert Wesker, Jack Krauser ou encore H.U.N.K., et le but sera évidemment de faire les meilleurs scores pour avoir une chance de figurer en haut des tableaux des scores.

Une vingtaine de défis spécialement conçus pour la réalité virtuelle ont aussi été ajoutés. En complétant différents challenges, il sera possible de débloquer des modes de jeu délirants comme un mode « Grosse tête », ou bien des skins d’armes inédits pour cette version.