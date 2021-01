Resident Evil 4 Remake : Capcom Division 1 aurait repris le lead sur M-Two (Resident Evil 3 Remake)

Si Resident Evil 2 Remake a globalement été très apprécié par tous les fans de la saga, Resident Evil 3 Remake a un peu plus divisé, la faute à des coupes par rapport au jeu original qui ont été mal vécues par les joueurs. Le studio derrière le remake du troisième opus serait visiblement à l’œuvre sur Resident Evil 4 Remake si les bruits de couloirs sont vrais, mais tout cela a visiblement changé si l’on en croit VGC.

Des changements et un report

Le site rapporte alors que le jeu a désormais changé de lead studio, c’est à dire de studio en charge du projet. M-Two ne serait plus le maître à bord suite à des différents dans la direction de ce remake selon les sources indiquées par VGC, qui seraient proches du projet.

En fin d’année dernière, le rôle de M-Two aurait été considérablement réduit pour laisser la place à Capcom Division 1, le studio principal en charge des séries Resident Evil et Devil May Cry. La cause de cela viendrait du fait que M-Two aurait voulu rester très proche et très fidèle au jeu original suite aux retours sur Resident Evil 3 Remake, afin de ne pas faire la même erreur.

Capcom ne serait pas de cet avis, et viserait un remake inspiré par le Resident Evil 4 que l’on connaît tous, mais avec des éléments nouveaux, notamment pour l’histoire et les environnements.

Touts ses désaccords ont amené, selon les sources à un semi-reboot du titre, ce qui entraîne forcément un report de la sortie du jeu, qui n’arrivera visiblement pas avant 2023.

Capcom n’a pas encore confirmé tout cela, mais VGC est assez fiable pour que l’on accorde beaucoup de crédit à ce récit. Il faudra donc patienter avant de voir ce Resident Evil 4 Remake.