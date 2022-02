Resident Evil 4 Remake refait parler de lui avec de nombreux détails

Etant donné que les remakes de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3 sont des vrais succès commerciaux pour Capcom, difficile de croire qu’un Resident Evil 4 Remake n’est pas dans les cartons. A ce stade, c’est presque un secret de polichinelle tant les fuites autour du jeu s’accumulent, et Fanbyte vient aujourd’hui en rajouter une couche avec de nouvelles informations à se mettre sous la dent pour le retour de Leon S. Kennedy.

Des modifications à attendre

Le journaliste Imran Khan, souvent très bien renseigné, révèle alors que selon ses sources que oui, Resident Evil 4 Remake est bien en développement, et pourrait d’ailleurs être révélé cette année, voire même début 2022, si tout se passe comme prévu. On le sait, le titre était auparavant dans les mains de M-Two avant d’être confié à une équipe interne chez l’éditeur, bien que M-Two reste un studio de support pour le titre.

On apprend alors que Shinji Mikami avait été contacté pour venir travailler sur le remake, alors qu’il travaille aujourd’hui chez Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo). Mikami aurait hésité, avant de refuser pour ne pas laisser son studio sans sa surveillance. Par ailleurs, il y a quelques jours, Mikami avait glissé un mot sur la potentialité de ce remake chez VG247, où il avait déclarait qu’il serait heureux de voir Capcom améliorer l’histoire qu’il a créé avec ce remake.

Et ce remake promet déjà d’établir des changements, en n’adaptant pas forcément scène par scène le jeu original selon le journaliste. Des modifications dans le scénario devraient être présentes, avec des rôles secondaires plus important qu’avant, qui auront plus de temps à l’écran. Mais pour ce qui est de Wesker, pas de redesign en vue, comme le laissait penser une image, qui viendrait en réalité d’un projet annulé.

Il mentionne alors l’introduction dans le village, qui se passait de jour, et qui devrait maintenant se dérouler de nuit, tout comme une bonne partie du jeu. La raison à cela, c’est que Capcom souhaiterait rendre le jeu encore plus effrayant, en prenant inspiration des démos de Resident Evil 4.

Si toutes les sources du journaliste n’ont pas tous les détails, il se pourrait bien que la campagne d’Ada Wong soit nettement plus consistante, notamment en reliant la mini-aventure Assignment: Ada et la campagne Separate Ways en un seul bloc. Reste à voir si cela sera compris dans le jeu de base, ou prévu comme un DLC.

Bientôt une officialisation pour ce Resident Evil 4 Remake ?