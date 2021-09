Resident Evil 4 VR arrivera à temps pour Halloween, sortie prévue le 21 octobre

En attendant un éventuel remake, Resident Evil 4 va prochainement arriver dans une version en réalité virtuelle, qui a été annoncée un peu plus tôt dans l’année à l’occasion d’un Resident Evil Showcase. On en sait aujourd’hui un peu plus sur cette version spéciale, puisque IGN a pu poser les mains dessus, tandis que l’on apprend la date de sortie du titre.

Dans les yeux de Leon

Voici donc un aperçu en vidéo de ce à quoi ressemblera Resident Evil 4 VR, avec des puzzles qui ont été complétement adaptés pour le support de la réalité virtuelle, tandis qu’il sera possible de se déplacer en utilisant la téléportation (évitant au passage le malaise pour celles et ceux d’entre nous qui supportent le moins la VR).

On voit que certains passages évitent tout de même la vue à la première personne, ce qui pourra troubler étant donné que la transition ne semble pas idéale, mais cela reste difficile à juger quand on a pas le casque visser sur la tête.

On apprend donc que Resident Evil 4 VR sortira en exclusivité sur l’Oculus Quest 2 dès le 21 octobre prochain, de quoi fêter Halloween en redécouvrant un classique.