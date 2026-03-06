Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avec Control Resonant, Remedy n’a pas décidé de rester cantonné à un genre particulier. Pas question de servir la même soupe deux fois, puisque le studio veut ici tout bousculer avec une suite qui se jouera d’une manière très différente que le premier Control. Cela se matérialise d’abord par un changement de protagoniste étant donné que Jesse laisse sa place, et Remedy veut être bien clair à ce sujet.

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

