Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like

Jesse prend sa pause

Dans Control Resonant, c’est Dylan qui prend les devants et qui ira chasser des choses surnaturelles. Jesse, protagoniste du premier jeu, restera évidemment centrale dans l’histoire de cette suite, mais Remedy a voulu être clair : Jesse ne sera absolument pas jouable dans cet épisode. Ne vous attendez donc pas à une surprise ou autre, puisque Thomas Puha, responsable des communications au sein du studio, a déclaré cela sans détour (propos relayés par Eurogamer) :

« Je tiens à clarifier les choses d’emblée, car nous avons constaté de nombreuses spéculations en ligne […] Dans ce cas précis, je tiens à confirmer que Jesse Faden ne sera pas un personnage jouable dans Control Resonant »

Une manière de tempérer certaines attentes tout en évitant des déceptions. Après tout, puisque le gameplay change considérablement, il est normal que Jesse reste en arrière ici. Remedy a aussi réinsisté sur le fait que Control Resonant est un action-RPG qui met l’emphase sur les combats au corps à corps, puisant davantage ses inspirations dans le beat’em all que dans le Souls-like.

Toujours selon Eurogamer, on comprend que l’agressivité sera ici encouragée puisqu’elle permettra de restaurer les capacités de Dylan, tandis qu’il n’y aura pas de système de parade, comme l’explique Miika Huttunen, senior manager :

« Plus vous privilégiez le combat rapproché, plus vous disposez d’outils pour garder le contrôle. C’est un cercle vertueux conçu pour récompenser la prise d’initiative et la fluidité. Différents styles de jeu sont aussi pleinement compatibles. Par exemple, vous pouvez opter pour une configuration axée sur le combat rapproché ou privilégier une approche plus tactique avec des invocations comme les tourelles, qui attaquent indépendamment et infligent des altérations d’état. »

On a également la confirmation que le jeu ne disposera que d’une seule et unique fin, même si un système de choix de dialogues sera présent.

Control Resonant sera disponible courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.