Le remake de Destroy All Humans! arrive sur Switch le 29 juin

THQ Nordic a de nombreux projets sur le feu et l’éditeur semble visiblement être friands des remasters et des remakes, comme avec Destroy All Humans!, le remake du premier épisode de la série qui était sorti sur PC, PS4 et Xbox One l’année passée. Cette fois-ci, c’est au tour de la Switch de voir débarquer ces méchants aliens.

Une version Switch complète

Le titre se paye donc un nouveau trailer pour fêter ce portage, en plus d’annoncer qu’il débarquer dès cet été sur la console de Nintendo, à savoir le 29 juin prochain au prix de 39,99 €. Cette version Switch embarquera tous les skins qui sont déjà disponibles dans le jeu.

De plus, la Switch aura également droit aux versions collector du titre, déjà disponibles pour les autres versions, à savoir la Crypto – 137 Edition et la DNA Collector Edition.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test des précédentes versions.