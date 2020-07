Destroy All Humans, notre avis sur ce remake en vidéo

Sorti en 2005, Destroy All Humans n’était pas exempt de défauts mais avait su régaler les joueurs avec un jeu de tir décalé et d’assez bonne facture. Quinze ans plus tard, THQ Nordic redonne une seconde vie à la franchise avec un remake complet, développé par Black Forest Games. On garde les mêmes bases mais on modernise le gameplay et les graphismes. Alors, faut-il craquer sur ce Destroy All Humans, sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One ? La réponse, dans ce test vidéo.