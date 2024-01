Black Forest Games (Destroy All Humans!) se préparerait à licencier près de la moitié de ses effectifs selon Kotaku

Environ 50 personnes bientôt mises à la porte ?

Selon Kotaku, la filiale allemande appartenant à THQ Nordic et Embracer Group se préparerait à se séparer d’environ 50 personnes, soit près de la moitié de son personnel qui comptait 110 employé(e)s l’an dernier. L’annonce aurait été faite en interne hier et, à priori, seuls « les directeurs créatifs et la plupart, sinon la totalité, des managers conserveraient leur emploi ». La direction devrait partager plus d’informations à ce sujet la semaine prochaine.

Si c’est vrai, il s’agirait d’un énorme coup dur pour l’entreprise derrière le retour de la licence Destroy All Humans! avec les remakes Destroy All Humans! et Destroy All Humans! 2 Reprobed, respectivement sortis en 2020 et 2022 sur PC et consoles. Rappelons également que c’est Black Forest Games qui travaille actuellement sur Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, l’action-RPG AAA Tortues Ninja adaptant l’histoire du comics du même nom tout en s’inspirant de God of War. A suivre.