Reikon Games annonce RUINER 2, la suite du jeu d’action cyberpunk en vue isométrique

Une suite plus ambitieuse

RUINER avait su séduire par un gameplay twin stick shooter arcade et dynamique, rendu épicé par des ennemis agressifs. Moult armes à feu, dashs à gogo et possibilité de frapper au corps à corps, telles étaient les cordes à notre arc pour progresser à travers les environnements industriels de la ville cyberpunk de Rengkok. La bonne nouvelle, lorsque l’on jette un œil au trailer d’annonce de RUINER 2, c’est que celui-ci semble reprendre cette base.

En effet, le gameplay s’annonce toujours aussi pressant, avec comme principale nouveauté la possibilité de jouer en coopération jusqu’à trois. Trois, c’est d’ailleurs le nombre de classes de combat uniques (ou « Shells ») pour cet épisode. Chacune propose donc son style de jeu, et la synergie à plusieurs risque d’être intéressante. Mais notez que même en jouant en solo, on peut switcher à tout moment de « corps ».

Et en voulant davantage se lancer dans des systèmes action-RPG, Reikon Games nous promet des arbres de compétences reposant sur quatre compétences, et ce pour chaque classe. On va vous avouer que tout ne parait pas très clair entre les corps et les Shells, mais ce qui est certain, c’est que l’équipe de développement mise à fond sur la profondeur de build, encore mieux exploitée à plusieurs, donc.

Enfin, du côté de l’histoire, on reste dans les thématiques du premier opus, à savoir une critique de l’asservissement de la population au profit de puissants à laquelle nous essaierons d’échapper. Bref, une bonne vieille dystopie cyberpunk.

Pour l’instant, RUINER 2 n’est prévu que sur PC (via Steam et Epic), à une date pour l’instant inconnue.