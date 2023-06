Razer dévoile sa nouvelle gamme de souris gaming avec la Cobra et la Cobra Pro

Cobra et Cobra Pro, les nouvelles souris Razer

Le célèbre fabricant vert vient d’annoncer une nouvelle gamme de souris : la Cobra et sa déclinaison Cobra Pro. La première avec fil, la seconde sans fil. L’objectif de cette gamme, proposer des périphériques aux performances optimales pour les jeux compétitifs en intégrant la technologie HyperSpeed Wireless, qui a déjà fait ses preuves sur d’autres produits de la marque.

La gamme Cobra et Cobra Pro adopte un style visuel assez sobre, et assure un côté classe sans s’encombrer de trop de superflus. On est sur une conception symétrique assez proche de la Deathadder V3 Pro. La personnalisation est bien sûr de mise avec une compatibilité avec les autres périphériques Chroma RGB de Razer et ses multiples nuances de couleurs en dessous et au niveau de la molette. La Cobra Pro intègre 10 commandes personnalisables (contre 8 pour la version filaire) avec cinq profils de mémoire embarqués. On retrouve sept boutons sur le dessus, deux sur le côté et un en dessous ainsi que la présence de la fonction Hypershift qui permet d’activer temporairement plusieurs fonctions secondaires.

Cette dernière affiche un poids de 77 grammes, ce qui est tout de même très léger, et on nous assure une durée de vie de 90 millions de temps. Côté performances, on nous promet un temps de réponse de seulement 0,2 ms, une sensibilité pouvant aller jusqu’à 30 000 DPI, un capteur optique Razer Focus Pro 30K et des switches optiques Gen-3. Elle reprend ainsi plusieurs fonctionnalités vues sur la Basilisk V3 Pro, une autre gamme de souris chez Razer.

Pour la connectique, la Cobra est donc filaire. La Cobra Pro pourra quant à elle, soit se brancher directement en filaire avec un câble USB (fourni), soit en connexion Bluetooth soit avec un dongle. On nous promet d’ailleurs plus d’une centaine d’heures d’autonomie pour cette dernière option. En Bluetooth, elle s’élèvera à 170 heures.

Meilleur prix et disponibilités

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour mettre la main sur cette nouvelle gamme de souris : la Cobra et la Cobra Pro sortent toutes les deux ce 29 juin 2023. Elles sont donc progressivement mises en avant chez les différentes revendeurs ainsi que sur le site officiel. Quant aux tarifs : la Cobra est vendue à 49.99€ tandis que la Cobra Pro affiche un tarif listé à 149.99€. Pour l’instant, seul le site Razer et Amazon ont listé les produits.