Rayman: 30th Anniversary Edition est officiel et signe dès aujourd’hui sur consoles et PC le retour du tout premier jeu dans une édition améliorée

L’édition ultime du premier Rayman

Quiconque a tenu une manette entre les mains durant les années 90 a de grandes chances d’avoir découvert Rayman par son tout premier épisode. Un platformer à la direction artistique cartoon magnifique contrebalancé par un gameplay de plus en plus impitoyable à mesure de progresser durant l’aventure, ça avait marqué son époque.

Et à l’heure où le futur de la licence s’inscrit encore un peu en point d’interrogation, notamment via un remake dont on ne connait pas vraiment la teneur, c’est bien ce premier épisode qui va écrire la prochaine page dans l’histoire du héros sans bras ni jambe, avec ce Rayman: 30th Anniversary Edition.

Au menu de cette édition spéciale, nous retrouvons le jeu original dans ses cinq versions : MS-DOS, PlayStation, Atari Jaguar, Game Boy Color et Game Boy Advance, et même presque une sixième avec le prototype oublié sur SNES. La bande-son va connaître un petit coup de jeune et quelques options d’accessibilité permettront de (re)découvrir le jeu sans trop saigner, comme les vies et HP infinis ou le déblocage instantané de tous les pouvoirs de Rayman.

Le bonheur ne s’arrête pas là puisque nous pourrons se lancer dans plus de 120 niveaux supplémentaires piochés dans Rayman’s New Levels, Rayman 60 Levels et Rayman par ses fans. Enfin, avec Digital Eclipse à la baguette, on retrouve toute la dimension coulisses en bénéficiant d’un documentaire interactif comprenant 50 minutes d’interview, accompagnés de concept arts et autres trésors de développement.

Rayman: 30th Anniversary Edition est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.