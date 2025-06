Randomice : Pourquoi vous devez craquer pour ce petit bout de metroidvania procédural made in France

Randomice est un metroidvania original conçu par le studio français indépendant Videoludid représenté en la personne d’Aurélien Dufossez. Dépourvue de combats, cette aventure procédurale met en scène une jeune souris, Suri, prisonnière d’une maison dont la particularité est qu’elle se trouve en perpétuelle transformation. À chaque nouvelle partie, la disposition des pièces et la localisation des objets pour avancer dans vos quêtes changent, vous offrant une expérience de jeu renouvelée dans chaque partie.

Cette particularité de Randomice provient des mods dits « randomizers » qui mélangeant aléatoirement les objets dans un jeu pour créer des variantes de gameplay, dans ce cas précis pour se concentrer sur la résolution d’énigmes et l’utilisation d’objets, notamment celui de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Et vous allez voir que cette souris maligne a plus d’un tour dans son sac et va donc devoir utiliser sa jugeote et les indices laissés dans toute la maison pour parvenir à se libérer.

Pouvoir comté les uns sur les autres

Randomice c’est une maison mystérieuse, 14 pièces sens dessus dessous, une palette de personnages haut en couleur et en théorie une logique obscure dans sa construction. Et pourtant, bourré d’intelligence en game design, le jeu de Videoludid parvient à maintenir votre intérêt en renouvelant sur plusieurs jours l’expérience vécue par Suri, qui se souvient de tout ce qui lui arrive. D’abord, en ne vous donnant accès qu’à quelques pièces pour vous faire la main, vous aurez rapidement accès à l’intégralité de la maison.

L’ordre des pièces ne changera pas d’un iota sur la partie principale du jeu, ainsi que la position des objets répartis au sein de celles-ci. La teneur des cadeaux présents ainsi que l’ordre dans lequel ils seront ouverts sont générés procéduralement à chaque partie pour vous garantir des parties réellement différentes d’un coup à l’autre. Une fois que vous aurez terminé les quatre jours de l’aventure initiale, vous vous verrez offrir des défis qui viendront pimenter la suite de l’aventure en mélangeant l’ordre des pièces par exemple, mais aussi leur disposition pour plus de réflexion liée à l’exploration, dans le but ultime de rejoindre le laboratoire et trouver un moyen de concrètement vous échapper de cet enfer sans fin.

Au début, Suri ne saura pas vraiment ce qu’elle fait là, et à vrai dire… Vous non plus ! Du moins au début. Et c’est là que Randomice tient tout le sel de son jeu en parvenant à donner des bribes d’informations pour comprendre petit à petit l’univers dans lequel vous évoluez en vous offrant des outils aux multiples facettes et tous avec une utilité débordante.

En effet, Suri dispose d’un arsenal complet d’objets et d’outils pour naviguer dans sa maison labyrinthe. Parmi eux, on trouve notamment un briquet pour brûler des obstacles, un grappin magnétique pour atteindre des zones élevées, des pétards pour faire exploser de petits verres, des punaises pour vous accrocher sur le bois et ainsi aller un peu plus haut, du comté pour vous offrir un double-saut ou encore une fusée pour naviguer bien plus vite.

Chaque outil dispose d’une amélioration qui lui est propre, pas toujours nécessaire pour terminer un niveau, mais bougrement efficaces, offrant de nouvelles capacités et ouvrant l’accès à des zones auparavant inaccessibles. Vous comprenez à saisir le terme de randomizer metroidvania ? Parmi ces compétences améliorées, on retrouvera par exemple une fusée perçante pour détruire des vitres ou des bouteilles épaisses, ou encore un double comté pour un troisième saut, des punaises chargées pour vous propulser dans les airs, un couteau-grappin permettant de vous attirer vers du bois, un chalumeau pour faire fondre bougies et glaces, ou encore de la dynamite pour faire exploser du verre très épais. Autant d’exemples à mettre en œuvre dans les nombreux aller-retour à effectuer dans les 14 pièces qui composent cette maison.

Quand c’est la maison qui vous piège

Outre le salon, le bureau ou encore la cuisine, vous devrez mettre les pieds dans le garage, l’atelier, mais aussi les toilettes, la salle de bains, la chambre d’enfant ou encore l’entrée, ces pièces étant réparties sur trois étages, chacune dessinée à la main avec des couleurs pastel évoquant les années 70. Et pour rappel, à chaque partie, non seulement les objets sont redistribués, mais la disposition des pièces et la localisation des PNJ peuvent également changer, rendant chaque exploration vraiment unique. À noter que vous pourrez trouver jusqu’à 150 objets dans une seule partie, de quoi vous occuper sur la douzaine d’heures minimum que devrait durer l’aventure, tout en sachant qu’une cinquantaine de succès originaux et pointus sont prévus.

Pour vous aider à vous orienter, une carte est disponible en appuyant sur une touche dédiée, indiquant par ailleurs la répartition des objets manquant à trouver. De plus, un PNJ nommé Vyna peut vous fournir des indices sur la zone à visiter en priorité (les marquant ainsi sur votre carte), facilitant votre progression tout en vous préservant de tout spoiler sur l’objet précis à trouver. Et ce sera parfois très utile, tant le finesse de la progression pourrait vous surprendre et vous bloquer plusieurs minutes.

En plus de ces outils, Suri pourra mettre la main sur divers objets comme des cacahuètes, des pièces, des culottes propres (ou sales), des tentes, des Pin’s chat, etc., autant d’objets à échanger auprès de nombreux PNJ possédant leur propre quête en plusieurs étapes, vous permettant d’obtenir de précieuses informations ou même de nouveaux objets susceptibles de vous débloquer et ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l’exploration et à la stratégie du jeu.

Stratégie que s’emploiera à vous expliquer maladroitement votre complice, Kimo, lui aussi alerte sur ce qui se passe et gardant ses souvenirs de vos rencontres, contrairement aux autres PNJ. Les dialogues sont savoureux, très – très – drôles et sans prise de tête. De petits biscuits chinois apporteront plus d’informations sur l’univers et le développement du jeu par de petites pastilles anecdotiques.

Vous le voyez sur ces images et pourrez le constater par vous-même si vous allez essayer la démo sur Steam (et la terminer en moins de 7 min pour un succès), Randomice se démarque grâce à sa direction artistique unique, avec des environnements en 2D dessinés à la main et des couleurs pastel apaisantes. Chaque pièce de la maison possède sa propre identité visuelle, permettant de mieux vous repérer. Le tout est accompagné d’une musique d’ambiance sympathique.

Randomice vient d’annoncer sa sortie pour le mois de septembre 2025 uniquement sur PC via Steam. Le jeu, soutenu par Abiding Bridge pour la partie édition, dispose d’une démo sur Steam pour vous faire une idée de son concept en quelques minutes. Nous vous invitons chaudement à l’ajouter à votre liste de souhaits et à essayer sa démo, pour donner de la force à ce titre français et ultra-original qui sera disponible en anglais et en espagnol tandis qu’une version en chinois est également à l’étude. Nous vous redirigeons aussi sur notre première preview de l’an passé ainsi que sur l’interview que nous avions menée à l’occasion de son annonce exclusive lors de l’AG French Direct 2024.