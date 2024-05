Randomice : Première prise en main pour ce jeu indépendant avec une souris sur lequel il faudra « comté »

Souris-ez, vous êtes enfermés !

Randomice, c’est l’histoire d’une souris maligne, Tupi, qui se retrouve malencontreusement enfermée dans une maison où semblent se dérouler des expériences tout à fait mystérieuses. Notre souris y fait la rencontre de plusieurs personnages qui ne semblent pas savoir où ils sont non plus mais surtout qui semblent perdre la mémoire régulièrement.

Votre rôle sera de guider cette souris aux multiples facettes à travers la quinzaine de pièces de la maison (quantité annoncée dans la version finale du jeu) en utilisant les outils et accessoires à votre disposition. Jusque-là vous vous direz que c’est plutôt classique, mais la particularité de Randomice réside dans le fait que bien que les objets représentés sous forme de cadeaux, sont positionnés toujours au même endroit sur la carte, c’est le contenu de ces cadeaux qui changera à chaque partie, d’où la précision d’un jeu au déroulé aléatoire.

Parmi les objets que nous avons pu croiser, nous avons obtenu par exemple un briquet, permettant de brûler des toiles d’araignées ou des journaux, mais également un bout de comté symbolisant un saut chargé, des pétards ou encore un grappin, en bref toute une multitude d’outils à récupérer et tous utiles les uns et les autres à un moment donné, et tous utilisés chacun leur tour dans un tutoriel très inspiré.

D’autant plus que chaque outil ou accessoire obtenu peut être amélioré en trouvant son amélioration dans la maison. Comme ce briquet devenant un chalumeau capable de faire fondre une bougie, ou encore cette fusée renforcée capable désormais de détruire du verre etc. La progression se fait de manière absolument fluide et nous pouvons vous garantir que vous allez vous creuser les méninges.

Comptez environ 30 à 45 minutes pour terminer la démo, tout en sachant que celle-ci dispose de 5 succès à obtenir, dont un à acquérir sans utiliser d’aide ni carte et un autre en réussissant le niveau en moins de 7 minutes. De quoi se prendre au jeu comme nous et terminer l’expérience plus ou moins rapidement en fonction de votre skill.

Mais il ne vous faudra pas seulement compter sur ces outils renforçant votre arsenal puisqu’un peu partout, vous trouverez des cacahouètes, des fraises ou encore une culotte propre ou une tente (nous vous laisserons le plaisir de constater à quoi cela sert), qu’il vous faudra récolter et patiemment garder dans votre inventaire jusqu’à ce qu’un PNJ en ait besoin, vous permettant de récolter de nouveaux outils etc.

De belles parties en perspective

Bien que nous ne sachions pas vraiment s’il y a un nombre entier de possibilités de mélanges différents, à chacune de nos parties durant la démo, nous n’avons jamais rencontré deux fois la même disposition, nous poussant à nous adapter constamment et à retenir dans quel endroit aller quand on obtient le double saut, dans quel endroit se rendre dès que le saut chargé fait son apparition, et ainsi de suite.

Une intelligence telle dans la construction du gameplay et du level design qui semble infinie puisque quelle que soit la disposition rencontrée, il y a toujours un chemin pour s’en sortir et parvenir à ses fins.

Pour vous aider, vous aurez la possibilité d’ouvrir une carte indiquant la répartition des pièces mais aussi des points jaunes symbolisant les cadeaux à obtenir. Vous pourrez aussi demander de l’aide à un PNJ, une certaine Vyna qui vous offrira un indice sur la zone à visiter en priorité pour obtenir l’objet pouvant vous débloquer pour la suite. Là aussi, cela ne retranche rien à personne et permet d’offrir une égalité à tous les joueurs et joueuses de voir le fin mot de l’histoire.

Mais ce n’est pas tout puisque Randomice fait également la part belle aux dialogues intelligemment écrits et cela se ressent que chaque bulle a été pensée comme tel et dans tel but, soit pour amuser, soit pour faire avancer l’histoire ou se faire questionner Tupi. L’humour est d’ailleurs une pierre angulaire de l’aventure, car déployé à de nombreuses reprises pour faire remarquer l’absurdité de la situation auprès d’autres PNJ ou tout simplement auprès des joueurs et joueuses.

Mais si Randomice nous a également tapé dans l’œil, c’est aussi grâce à son aspect artistique qui est tout simplement délicieux. Vous transiterez à travers des environnements en 2D constitués d’objets ou de papiers-peints comme dessinés à la main, aux couleurs pastels magnifiques, chaque pièce possédant son « âme » dans sa décoration, vous permettant de retrouver en un clin d’œil l’utilité de cette pièce dans cette maison qui semble figée dans les années 70.

Randomice est assurément l’un des coups de cœur indépendant et français de cette année à date, grâce à sa direction artistique léchée et son gameplay qui promet monts et merveilles. A voir bien sûr si cela se confirmera sur la durée avec assez d’environnements, d’objets ou d’interactions avec de nombreux PNJ. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de jouer à la démo que vous pouvez wishlister sur Steam afin de suivre le jeu et d’encourager le développement.