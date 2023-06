Les prochains Persona annoncent des consoles supplémentaires

Persona met fin au faux suspense

Démarrons par le remake, Persona 3 Reload sortira donc bien sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC comme l’indique désormais le site officiel. Les développeurs ont accordé des interviews à Famitsu et à IGN pour donner quelques précisions supplémentaires. Notamment au niveau du contenu qui certes ne reprendra pas l’épilogue de Persona 3 FES ou l’aventure de la protagoniste féminine de Persona 3 Portable, mais aura tout de même des nouveautés.

En effet, d’un côté, ils ne s’empêchent pas de reprendre du contenu apporté par FES à l’aventure principale et de l’autre, il y aura des histoires annexes pour étoffer un peu plus personnages sous-exploités dans le jeu d’origine. On nous précise qu’il ne s’agit pas de simples Social Links supplémentaires mais on suppose qu’il s’agit d’une façon de pouvoir passer du temps avec les membres de l’équipe vu que tout le monde n’avait pas droit à un Social Link à l’époque.

L’équipe confirme aussi que si l’exploration du Tartare n’a pas été révolutionnée comme on pouvait l’espérer, des efforts ont tout de même été faits à ce niveau-là pour rendre l’expérience moins monotone. On nous promet l’ajout de nouveaux éléments pour plus de variété mais aussi le fait de pouvoir courir plus vite. L’interview vidéo par IGN donne à peu près les mêmes informations mais elle permet de voir quelques extraits inédits.

Morgana reprend son rôle d’animateur-chat

Et Persona 5 Tactica n’est pas en reste puisqu’il a eu droit à une vidéo en Japonais de plus de 9 minutes pour mieux nous présenter le projet. Donc à défaut de comprendre ce qui est dit, on peut au moins découvrir un peu plus de gameplay qui montre notamment que le Café LeBlanc semble avoir fait le voyage avec les Voleurs Fantômes dans cet étrange monde et leur servira de base.

Mais l’information la plus importante de ce rendez-vous qui sera régulier jusqu’à la sortie, c’est que Persona 5 Tactica sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. On suppose que vous souhaitez savoir si Metaphor: ReFantazio a aussi communiqué sur d’éventuelles plateformes supplémentaires, et non pas pour l’instant. Mais on rappelle que le jeu aura droit une présentation spéciale mardi prochain.

En résumé, Persona 5 Tactica arrivera le 17 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC, puis Persona 3 Reload sortira début 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Les deux seront d’ailleurs immédiatement dans le Game Pass.