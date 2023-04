Pourquoi on aimerait un retour de Persona 3 ?

Persona 3 Portable a eu droit à une ressortie en janvier donc voir un numéro de Pourquoi on aimerait un retour de consacré à ce jeu aussi peu de temps après pourrait très bien vous étonner, sauf si vous avez pris le temps de lire la critique (certains diraient un peu salée) du même auteur que le texte que vous êtes actuellement en train de lire.

La question n’était pas tant à propos de la qualité du portage/remaster, même s’il y avait quelques petites choses à redire dessus, que du jeu en lui-même qui a pris un sacré coup de vieux à cause de ses suites. Un sentiment probablement partagé par bon nombre de fans si on en croit un sondage de son studio-éditeur Atlus qui plaçait en tête Persona 3 comme le remake le plus réclamé dans leur catalogue, et ce même après l’annonce de la nouvelle version.

Ce qui explique aussi pourquoi les rumeurs de son remake continuent d’apparaître régulièrement dans les recoins sombres d’Internet. Je vais donc tenter de démontrer maintenant pourquoi un Persona 3 réinventé serait pertinent et quelles seraient, selon moi, les pistes pour une refonte efficace mais respectueuse.

Oui mais pourquoi pas les plus anciens ?

Vu les récents portages de Persona 3 Portable, vous pourriez vous poser la question de la pertinence de consacrer cette chronique à cet opus quand on a juste à côté les épisodes plus anciens qui sont clairement plus en manque de reconnaissance. Et il est vrai qu’ils sont clairement mal aimés quand on voit la popularité actuelle de la série ; mais paradoxalement si la série devient clairement de plus en plus une inspiration pour les autres jeux, personne ne déclare frontalement vouloir faire du Persona 3, 4 ou 5.

Ce qui est différent pour les épisodes antérieurs où les tentatives sont beaucoup plus assumées. On pense forcément à Caligula Effect pour lequel FuRyu avait fait revenir Tadashi Satomi, le directeur et scénariste des premiers Persona, ainsi que d’autres anciens employés d’Atlus, ou dans une moindre mesure à Monark, autre tentative d’anciens d’Atlus de faire du Persona avec l’ambiance plus sombre des débuts et moins de waifus ou autres weeberies.

La volonté de parler du 3 aujourd’hui vient aussi du fait qu’il est connecté aux épisodes suivants, en se passant au moins dans le même univers et en les croisant justement à l’occasion des jeux crossovers. Et il y a aussi la dimension du respect de l’œuvre originale à prendre en compte puisqu’il serait beaucoup plus facile de le refaire sans perdre sa substance.

C’est bien beau mais c’est quoi Persona 3 ?

Persona 3 c’est un JRPG qui suit les aventures d’un jeune lycéen en permettant à la fois de le suivre lors de son combat contre les menaces surnaturelles mais aussi dans sa vie quotidienne entre les cours, les activités extrascolaires, ses petits jobs et surtout ses relations avec ses amis. On flirte donc aussi avec les genres de la simulation et du Visual Novel pour un mélange qui donne toute sa force au jeu.

Quand on fait sa connaissance, notre héros orphelin revient s’installer dans la ville où il a malheureusement perdu ses parents il y a dix ans. Dès son arrivée, il constate d’étranges phénomènes quand vient minuit. L’ambiance devient lugubre, les gens sont remplacés par des cercueils et le lycée local se contorsionne pour devenir une immense tour d’où sortent des monstres qui attaquent les pauvres personnes qui n’ont pas laissé leur place à des cercueils.

Leurs victimes sont condamnées à devenir des quasi zombies, incapables de faire quoique ce soit si ce n’est annoncer de terribles évènements pour l’avenir. Heureusement, le protagoniste se trouve le pouvoir de faire apparaître des invocations nommées Persona ainsi que d’autres jeunes aux capacités similaires avec qui il va tenter de mettre un terme à cette menace qu’on appelle l’Heure sombre.

Slice of life simulator

Il faut être honnête, pour une partie non négligeable de son public, surtout occidental, le premier attrait du jeu était de pouvoir profiter d’un simulateur de vie idéal pour les otakus qui permet de se prendre pour un protagoniste de manga ou anime. Ce qui est apporté à la fois par l’époque contemporaine, là où bon nombre de RPG nous plongent dans l’Heroic Fantasy ou la Science Fiction, et par le cadre du Japon.

Ce qui n’est en rien gâché par un gameplay au tour par tour très solide et une volonté de creuser un peu plus ses personnages que la concurrence. Certes, on retrouve toujours un peu de clichés mais certains y trouveront une réponse en disant qu’il est assez juste de dépeindre des adolescents qui présentent au monde un masque caricatural vu les angoisses de cet âge-là et l’influence de la psychologie.

Seulement, tout n’est pas parfait ici et on assiste surtout à un brouillon des idées du nouveau directeur et scénariste pour cet épisode, Katsura Hashino. C’est probablement le bénéfice du fait de connaître la suite de son travail qui fait comprendre que, s’il sait déjà dans quelle direction est son but, il ne sait pas encore comment l’atteindre. Ce n’est pas pour rien qu’avant même la sortie japonaise de Persona 3 sur PS2 le 13 juillet 2006, il prépare déjà l’avenir.

Persona 3 Turbo HD Remix with Funky Mode and featuring Dante from the Devil May Cry Series

Et Atlus va être bien occupé puisqu’en plus de la production de l’épisode suivant, le studio fait aussi une version améliorée du jeu, Persona 3 FES, qui sort moins d’un an après, le 19 avril 2007. On y retrouve bon nombre de corrections et ajouts de contenu mais surtout un chapitre supplémentaire servant d’épilogue et nommé The Answer. Il faut bien avouer qu’il est loin d’avoir convaincu tout le monde aussi bien au niveau de son gameplay que de son écriture.

Si Persona 4 sort en 2008, cela ne veut pas dire que le studio en a fini avec sa cadence infernale ni même avec Persona 3 puisqu’une version PSP du jeu arrive en 2009. Oui, vous avez bien lu, cet article demande une nouvelle version d’un jeu qui en est déjà à sa troisième itération. En plus des concessions pour faire tenir le jeu sur un UMD, on note que beaucoup des modifications effectuées sont reprises des changements apportés par le nouvel épisode.

Dans les combats, on adopte une partie des nouvelles mécaniques mais surtout les alliés peuvent aider le héros en combat si le Lien social est suffisant. D’ailleurs, le principal ajout de Persona 3 Portable est le choix d’incarner une protagoniste féminine qui modifie un peu l’histoire mais surtout les relations puisque l’on peut désormais passer du temps avec l’ensemble des membres de l’équipe et pas seulement celles que l’on peut draguer.

Le monde a évolué depuis la sortie de Persona 3

La transition est d’ailleurs toute trouvée pour aborder un point qui risque de faire crier certains à la censure. Vous savez peut-être que Katsura Hashino peut avoir une vision de la société très à l’ancienne et donc oui, un remake de Persona 3 pourrait permettre de gommer les aspects les plus problématiques du jeu, notamment avec la fameuse protagoniste féminine de 16 ans qui peut avoir une relation amoureuse avec un garçon de 10 ans.

On a aussi par exemple un père divorcé qui profite du fait que sa fille aille vivre avec son ex-femme pour demander à ce que vous sortiez avec lui en expliquant que c’est ce que sa fille aurait voulu. Heureusement, le jeu refuse automatiquement mais on a régulièrement des situations gênantes dont on pourrait se passer ou alors qui pourraient être nettement mieux traitées puisque dans l’absolu tout sujet devrait pouvoir être abordé tant que c’est fait avec un minimum d’attention.

Pour ne pas juste en rester là, je propose aussi de profiter de l’univers qui s’est étendu depuis. Comme on le disait, les derniers jeux ne sont pas directement liés mais se passent dans le même univers avec donc des références et petits caméos. On pourrait ainsi faire pareil en se servant de ce qui a été fait depuis dans le 5 et les spin-off, un peu comme la version PSP avait ajouté une apparition d’une jeune Yukiko venue du 4ème épisode..

With a Little Help from My Friends

Pour beaucoup, la force d’un jeu Persona, c’est l’interconnectivité entre les combats et la dimension sociale du quotidien. Dans Persona 3, on passe du temps avec quelqu’un pour faire grimper son Lien social ce qui apportera plus d’xp au moment de créer des Personae mais c’est tout. Là où les épisodes suivants gardent le bonus d’xp mais ajoutent des fonctions supplémentaires qui peuvent encore plus faire la différence lors des affrontements.

La version Portable corrige un peu le tir mais seulement via le lien du groupe qui grimpe automatiquement. Donc forcément, pour qu’un remake soit intéressant, c’est l’une des pistes de travail à explorer. Tout comme les relations en question, si le problème est corrigé dans le cas de la protagoniste, on aimerait également pouvoir passer du temps en compagnie des amis en incarnant le héros.

On va vous épargner toutes les petites mécaniques de gameplay qui pourraient revenir comme les attaques spéciales en duo pour le spectacle ou le Baton Pass de Persona 5 qui permet d’avoir des actions supplémentaires par tour en cas de coups critiques ou sur les faiblesses. Mais le plus gros problème du jeu se voit comme une immense tour au milieu de la ville.

264ème sans ascenseur

La partie RPG de Persona 3 a un déroulement très précis. Lors des soirs de pleine lune, un ou plusieurs boss attaquent et les vaincre permet de débloquer de nouveaux étages de la tour Tartare. Des étages qui sont d’ailleurs générés de manière aléatoire ce qui rend leur exploration assez peu captivante (pensez au Mementos si vous connaissez Persona 5). Problème, c’est le seul vrai endroit où l’on peut se promener et faire des combats.

Persona 4 a commencé l’amélioration en remaniant le tout. On a toujours des étages aléatoires mais au lieu d’avoir une tour unique, on a des donjons avec des thèmes très marqués puisqu’ils sont formés par le subconscient de chaque membre de l’équipe. C’est plus intéressant visuellement, narrativement mais aussi pour développer les personnages. Problème, pour le farm dans les temps morts, c’est moins logique.

Persona 5 a donc perfectionné la formule avec des donjons qui ont un vrai level design et basés cette fois-ci sur la psyché des antagonistes. Et pour tout ce qui est farm et quêtes secondaires, on retrouve le Mementos qui reprend le principe de la tour aux étages aléatoires du Tartare mais on s’enfonce dans les souterrains et surtout le tout en étant plus agréable à parcourir, d’autant plus dans la version Royal qui améliore encore un peu ce point.

Difficile de faire un remake fidèle à un jeu quand son problème est son objectif

Mais le problème d’un remake de Persona 3, c’est qu’il y a beaucoup d’éléments qui nécessitent un changement tout en étant des particularités à préserver. Évidemment, en tête de cela, on retrouve la tour qui est trop centrale, dans tous les sens du terme, pour pouvoir s’en passer. L’objectif de nos héros est bien d’atteindre son sommet donc un remake sans n’aurait aucune logique, même si on nous propose de l’exploration plus intéressante à la place.

Les attaques de boss aussi sont complexes. Déjà, là où les épisodes suivants laissent une plus grande liberté dans la gestion du temps en donnant une fourchette dans laquelle doit être vaincu le boss, ici pas le choix, tout se passe à la pleine lune. Ce sont des attaques surprises donc on imagine mal devoir faire des donjons pour les atteindre, et leur statut de monstres silencieux ne permet pas de développer ces personnages.

Sauf que, par chance, l’équipe avait totalement oublié un aspect de leur propre histoire au fil du jeu et c’est ce que l’on a choisi pour proposer tout humblement des changements. Avoir une personne de plus dans le groupe, grâce au héros, fait que l’équipe délaisse les patrouilles dans la ville pour protéger les gens des Ombres. La priorité devient la Tour et on ne vit donc jamais de patrouilles ce qui représente une belle occasion pour nous tout de suite.

Faire de la Pat’Patrouille avec Koromaru

En effet, nous avons donc une activité majeure du quotidien de nos héros qui n’est jamais montrée dans le jeu d’origine. Ce qui est donc une magnifique opportunité pour apporter des nouveautés de gameplay et corriger des manques sans risquer de trop bousculer l’œuvre de base ou de la contredire, en explorant ce domaine jusqu’alors délaissé par Atlus.

Alors c’est là qu’on va prendre des risques en proposant que ce soit le Tartare qui devienne le lieu plus travaillé en terme de level-design pour faire des sections qui se rapprocheraient de donjons avec une dimension plus narrative et des échanges entre les personnages pour participer à leur développement. Et la version Heure Sombre de la ville deviendrait donc un intéressant terrain de jeu pour le farm et le contenu annexe.

Cela tombe d’autant mieux que la version Portable avait supprimé l’exploration de la ville au profit d’un curseur et d’icônes sur lesquelles cliquer. C’est donc tout un pan du jeu à refaire quoi qu’il arrive et cela permettrait même de proposer des zones plus ouvertes que d’habitude dans la série. Sans compter qu’il y a aussi de quoi faire entre la version normale du monde et celle déformée par l’Heure Sombre.

Pourquoi on aimerait un retour de Persona 3

Alors certes, certains pourront se demander pourquoi vouloir à tout prix rapprocher cette expérience des suites, quitte à les homogénéiser et faire perdre à Persona 3 toute sa particularité. Mais ça serait vraiment rester au niveau du gameplay que de penser cela car, certes, le postulat de base est le même, un lycéen a des pouvoirs secrets et combat le mal avec ses amis le temps d’une année scolaire.

Sauf que c’est un épisode de transition entre le côté plus mature/sérieux des autres Shin Megami Tensei ou premiers Persona et le ton beaucoup plus coloré, léger et comique des épisodes suivants. Non pas que tout soit premier degré mais la mascotte du groupe, le chien Koromaru est juste un chien normal, il ne parle pas contrairement à Teddie et Morgana (d’ailleurs pitié Atlus, si vous faites vraiment un remake, surtout pas besoin de le faire parler).

On ne va pas spoiler les thèmes, retournements de situation et autres révélations mais on peut tout de même dire que nos héros différent des deux autres castings et permettent peut-être de s’identifier un peu plus à eux, là où on bascule vite respectivement dans l’enquête policière ou le fait de devenir des sortes de super héros avec d’autres problèmes à gérer comme la célébrité.

Ce qui n’est pas grave, le 4 et le 5 ont un petit côté unique ; comment refaire pareil avec un nouvel angle quand on a droit ici à une histoire plus brute avec un peu plus de sincérité et de fraîcheur ? Et c’est ce qui fait que Persona 3 reste une aventure à découvrir absolument même après avoir joué aux autres, ce que son gameplay actuel ne permet malheureusement pas de faire dans de bonnes conditions pour l’instant selon nous…