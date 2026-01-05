Pour son prochain jeu, Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va faire ce qu’il lui plait, sans trop écouter le public

La pression est là, mais il faut l’ignorer

C’est en tout cas le message que veut faire passer François Meurisse, directeur de production chez Sandfall Interactive (interviewé par le magazine Edge et relayé par GamesRadar), qui reconnait que la pression du public est maintenant plus présente, mais qu’elle n’est finalement pas très importante. De plus, si les attentes ne seront pas les mêmes, l’équipe a elle aussi pu évoluer et ne part pas du même point de départ :

« Nous aurons le temps de nous concentrer pleinement sur le prochain jeu. Nous avons d’excellentes idées que nous avons hâte d’explorer, et nous ne partons pas du même point de départ. L’équipe a déjà cinq années d’expérience supplémentaires. Alors, peut-être que nous pouvons réaliser de grandes choses. »

Jennifer Svedberg-Yen, qui était en charge de l’écriture de Clair Obscur: Expedition 33, renchérit en admettant que si elle aime habituellement offrir au public ce qu’il demande et que cette pensée reste dans un coin de sa tête, la priorité reste de faire ce que le studio a envie de faire, plutôt que ce que les gens veulent voir :

« Sur le plan créatif, nous avons toujours laissé nos goûts personnels nous guider, en fonction de ce que nous trouvons cool, de ce que nous aimons et de ce que nous avons envie de voir. J’ai vu trop de séries et de livres se laisser influencer par la volonté de plaire au plus grand nombre, et on finit par perdre l’essence même de l’œuvre. C’est pourquoi nous pensons qu’il est essentiel de faire confiance à notre intuition et de rester fidèles à la vision du studio. »

Une noble pensée qui ne nous donne malheureusement pas plus d’indices sur le prochain jeu du studio, si ce n’est que Sandfall Interactive n’aura pas peur d’aller au bout de ses idées.