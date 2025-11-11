Pour fêter les 5 ans d’Ubisoft Connect, l’éditeur vous offre Immortals Fenyx Rising sur PC

Un petit cadeau pour vous demander d’utiliser Ubisoft Connect

Ubisoft a décidé de fêter le cinquième anniversaire d’Ubisoft Connect comme il se doit, et cela passe d’abord par un cadeau à récupérer sur ce service, histoire que celui-ci soit encore plus téléchargé. Il s’agit d’Immortals Fenyx Rising, son jeu d’action et d’aventure en monde ouvert largement inspiré des derniers jeux Zelda, avec toutefois le charme de la mythologie grecque et beaucoup d’humour au programme.

Celui-ci vous sera offert sur Ubisoft Connect dès le 13 novembre prochain, comme l’indique Ubisoft sur son site officiel :

« Pour fêter le cinquième anniversaire d’Ubisoft Connect et vous remercier de faire partie de cette aventure, nous vous offrons Immortals Fenyx Rising sur PC ! Rendez-vous sur l’Ubisoft Store ou via le client Ubisoft Connect pour PC afin de récupérer votre exemplaire à partir du 13 novembre. »

Un cadeau toujours bon à prendre, même si vous n’aimez pas forcément Ubisoft Connect. Pour en savoir un peu plus sur cet Immortals Fenyx Rising, on vous redirige sur notre test.