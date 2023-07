Immortals Fenyx Rising 2 aurait été mis de côté pour favoriser Assassin’s Creed Codename Red

En réponse au scoop de VGC sur l’annulation de cette suite, le journaliste d’Axios précise que ce deuxième épisode devait bel et bien explorer la mythologie polynésienne et avait jusqu’ici de bons retours en interne, mais les récents événements survenus au sein d’Ubisoft auraient tout changé. Avec les années difficiles que l’éditeur est en train de vivre, la licence Assassin’s Creed est en train de prendre une importance démesurée au sein d’Ubisoft, qui préfère tout miser sur cette série déjà très populaire.

Ainsi, Tolito indique qu’Assassin’s Creed Codename Red serait devenu la priorité et même si Ubisoft déclare avoir affecté les forces d’Immortals Fenyx Rising 2 vers des projets encore non-annoncés, l’éditeur mobiliserait beaucoup de monde autour de Redafin de s’assurer qu’il ne soit pas un échec.

Ce qui n’a rien de très étonnant étant donné qu’Ubisoft a bien fait comprendre qu’Assassin’s Creed serait son pilier majeur pour les années à venir, avec des projets qui vont se multiplier. Et après le retour aux sources visé par l’épisode Mirage, Red se doit de donner le ton pour les futurs opus de la série, ce qui en fait donc le projet le plus important au sein d’Ubisoft.

Notable that Ubisoft's statement says staff is being moved to unannounced projects, which I'm sure is the case for many. But the expectation from people I spoke to close to Ubisoft was that Red could use more people (as does Hexe) as Ubisoft bets on AC for its future

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 28, 2023