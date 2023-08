La suite annulée d’Immortals Fenyx Rising devait s’inspirer de jeux comme Elden Ring et Zelda Wind Waker

Un tout autre contexte fictif pour cette suite

Le journaliste Stephen Tolito du site Axios a enquêté sur cette suite annulée, qui portait le nom de code « Oxygen » en interne et qui avait débuté son développement en 2021. Un second épisode vu comme étant plus ambitieux, qui devait bousculer la formule du premier opus, et pas seulement.

Selon les sources du journaliste, cette suite devait nous faire visiter un archipel polynésien fictif, développé en grande partie chez Ubisoft Quebec avec l’appui de consultants polynésiens. Le jeu s’inspirait de cette culture avec ses propres dieux, des pouvoirs élémentaires et des tatouages qui venaient se greffer à notre avatar en fonction de nos choix.

Moins de puzzles, plus de choix, et une exploration plus libre

Dans cet opus, il n’y aurait pas eu de narrateur contrairement au premier opus, le style visuel aurait été plus réaliste (moins cartoon) les puzzles auraient été moins importants et l’histoire du jeu aurait été plus riche en embranchements. Un titre bien différent du premier, à tel point qu’Ubisoft envisageait de le renommer et de ne pas le vendre comme une suite.

Il devait surtout se présente comme un jeu qui diffère un peu de la formule habituelle des titres en monde ouvert made in Ubisoft. Exit la carte remplie de points et d’objectifs à remplir jusqu’à l’écœurement, puisqu’ici, le maître-mot était l’exploration.

Autrement dit, le jeu comptait davantage sur votre sens de l’observation pour vous guider, à l’image d’un The Legend of Zelda: The Wind Waker ou d’un Elden Ring, ces derniers étant les deux sources d’inspiration principales pour cette suite. Une ambition trop grande pour une équipe réduite, tandis que l’éditeur jetait ses forces dans Assassin’s Creed Red.

Voir un tel projet être annulé est donc bien regrettable, tant il aspirait à corriger les défauts du premier Immortals Fenyx Rising.