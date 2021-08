Pokémon Unite : Leuphorie et la 1.1.1.6 sont disponibles

Pokémon Unite continue sa tradition des mises à jour le mercredi à 9h du matin, heure française. On passe ainsi à la version 1.1.1.6 qui ajoute un nouveau personnage, de nouveaux skins et continue de revoir l’équilibrage du jeu. De quoi patienter avant la présentation Pokémon de cet après-midi.

Du nouveau dans les boutiques de Pokémon Unite

Comme prévu, le support Leuphorie est désormais disponible à l’achat contre 8 000 pièces ou 460 gemmes. Mais de nouveaux costumes font également leur apparition pour Pikachu, Blancoton et Ronflex. La sélection disponible pour les costumes à échanger contre des tickets Holowear est d’ailleurs également étendue.

On note également l’apparition de récompenses d’énergie supplémentaire, le gacha permettant d’obtenir de nouveaux éléments de personnalisation pour son avatar mais aussi un magnifique costume Holowear qui transforme Ronflex en pseudo-ananas (en plus de celui de Flambusard toujours disponible).

La fin de la suprématie du Bouton Fuite ?

On retient aussi l’équilibrage du jeu qui se poursuit, on ne reviendra pas sur l’intégralité des changements disponibles dans la patchnote en anglais. On constate que TiMi Studios continue de tenter de faire varier les builds en améliorant les compétences les moins populaires tout en nerfant celles que tout le monde préfère.

C’est le cas de Crabaraque, Flagadoss et Amphinobi. En ce qui concerne Carchacrok, on est plus sur du buff et Ronflex devient quant à lui un peu moins puissant de manière générale. Du côté de Grodoudou, Pyrobut, Feunard d’Alola, Gardevoir et Nigosier, il y a juste de la correction de bug pour que tout fonctionne comme prévu.

Les objets de combat aussi connaissent un ajustement. Le très populaire Bouton Fuite est fortement pénalisé en passant d’un temps de recharge de 30 secondes à un de 70 secondes. En échange, Attaque + et Queue Skitty voient leurs effets devenir plus prononcés et le Goal-Getter perd 30 secondes sur son temps de recharge.

Pokémon Unite est disponible sur Switch et arrivera en septembre sur iOS et Android. Vous pouvez consulter notre guide dédié au jeu avec des conseils, notre tier list et même quelques builds.