Pokémon Unite : le support Leuphorie arrive le 18 août

Pokémon Unite s’est fait attendre depuis la sortie de Gardevoir. Si les autres personnages sont dataminés dans tous les sens, TiMi Studios attendu quelques semaines avant de dévoiler officiellement Leuphorie (ou Blissey tant qu’il n’y aura pas de traduction française dans le jeu).

Pokémon Unite ne rend pas Tortank euphorique

Leuphorie sera un support qui pourra donc soigner mais aussi augmenter la vitesse d’attaque de ses alliés. Sa capacité Unite lui permet de se jeter sur un coéquipier pour le protéger des attaques adverses. Ce nouveau personnage arrivera le mercredi 18 août, on suppose que la mise à jour aura lieu à 9h du matin, heure française, comme toutes les autres jusqu’à présent.

Pokémon Unite est disponible sur Switch et arrivera en septembre sur iOS et Android. Vous pouvez consulter notre guide dédié au jeu avec des conseils, notre tier list et même quelques builds.