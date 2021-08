Un nouveau Pokémon Presents aura lieu le 18 août avec Légendes Pokémon Arceus

Alors que tout le monde attend une prise de parole de la part de Nintendo pour annoncer un nouveau Nintendo Direct, tout comme on attend des nouvelles d’une éventuelle présentation Sony, c’est la licence Pokémon qui sera au coeur d’une prochaine émission. On apprend aujourd’hui la date du prochain Pokémon Presents, qui lèvera le voile sur les jeux Pokémon à venir.

Alors, report ou pas ?

‼️

Attention, Trainers! Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2 — Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021

On se donne donc rendez-vous dès le 18 août prochain à 15 heures tout pile pour suivre ce nouveau Pokémon Présent, dont la durée n’a pas été précisée. Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront évidemment de la partie puisqu’ils sortiront en fin d’année, mais tous les yeux seront rivés sur Légendes Pokémon : Arceus, qui a lui aussi confirmé sa présence.

On a plus revu le jeu depuis son annonce, et l’inquiétude autour du titre règne. On espère que depuis la dernière fois qu’on l’a vu, le jeu aura soigné son framerate et nous affichera un monde un peu moins vide, à moins qu’il ne soit avant tout présent pour nous annoncer un éventuel report.

Réponse dès mercredi prochain, avec toutes les informations que vous pourrez retrouver sur notre site dès la fin de l’émission.