Pokémon Friends annoncé, un jeu de casse-tête avec des peluches en crochet, disponible maintenant sur Switch et smartphones

Avec plus d’un millier de casse-têtes

Les plus attentifs d’entre vous avaient sans doute remarqué qu’un certain Pokémon Friends avait fuité quelques minutes avant le début de l’émission. Logique, puisque ce nouveau jeu est sorti dans la foulée de son annonce : il s’agit d’un nouveau titre mobile/Switch dans l’univers de Pokémon qui vous proposera une expérience qui tourne autour de la réflexion. L’objectif est de résoudre des séries de casse-têtes à travers une tonne de mini-jeux.

Mais afin d’avoir un fil rouge qui nous tient en haleine (en a-laine ?), vous gagner de la laine au fur et à mesure de vos réussites. Celle-ci vous permettra ensuite de la placer dans une machine appelée le « Peluch-O-Matic » pour tenter de récupérer l’une des peluches Pokémon disponibles. Un système de tampons est également présent pour vous inciter à revenir quotidiennement.

Et c’est bien logique, puisque le jeu propose une expérience avant tout pensée pour les smartphones, en étant disponibles sur iOS et Android. Une version optimisée pour la Nintendo Switch est aussi proposée, vendue au tarif de 9.99€, permettant d’avoir un accès à une trentaine de casse-têtes et 70 peluches à collectionner. Deux DLC sont déjà vendus, appelés Ensemble de démêlage (Lot 1 et Lot 2)

Si le concept vous plait, une seconde bande-annonce davantage centrée sur la version Nintendo Switch a été publiée. Les casse-têtes ont plutôt l’air assez classiques et relativement courts puisque l’on peut remarquer un timer d’une minute à chaque fois. Et histoire de ne pas laisser traîner tous ces amigurumis, on pourra décorer différentes pièces en installant nos peluches en crochet un peu partout.

Ce Pokémon Friends est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch via l’eShop, compatible sur la Switch 2, ainsi que sur mobile iOS et Android.