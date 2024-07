NBA 2K25 est annoncé, premiers détails sur les éditions du nouveau jeu de basket

Quand sortira NBA 2K25 ?

2K et Visual Concepts ne sont visiblement pas encore prêt à montrer du gameplay pour cet épisode, mais cela ne devrait pas tarder. En attendant, on a droit à quelques images in-game ainsi qu’à une information capitale, celle de la date de sortie. Notez-le dans vos agendas, NBA 2K25 sera disponible dès le 6 septembre prochain. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Parmi les stars qui seront mises en avant dans cet épisode annuel, on retrouve Jayson Tatum qui sera à l’affiche de l’édition standard du jeu. La légende des Celtics partagera l’affiche avec A’ja Wilson sur l’édition All-Star, tandis qu’elle sera seule sur l’édition WNBA, qui ne devrait pas être disponible chez nous (seulement aux Etats-Unis et au Canada). Le fameux Vince Carter sera quant à lui la star de l’édition Hall of Fame.

Toutes les éditions de NBA 2K25

Comme chaque année, vous aurez le choix entre plusieurs éditions plus ou moins fournies. Voici le détail des éditions de NBA 2K25 :