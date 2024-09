L’ambitieux Undisputed montera sur le ring le 11 octobre, tout savoir sur le jeu de boxe

Noble Art

Animés par leur passion du noble art, les trois frères ambitionnent donc de créer la nouvelle référence de simulation de boxe anglaise au sein de leur studio Steel City Interactive, fondé pour mener à bien cet objectif. Malgré le manque d’expérience, les équipes sont parvenues à trouver du soutien aux côtés de Ring Magazine et de la WBA. Des partenaires de tailles qui permettent à Undisputed de compter sur un casting de qualité, et sous licences.

Des légendes comme Arturo Gatti, Sugar Ray Leonard et Muhammad Ali vont côtoyer des boxeurs et boxeuses actuels. Citons Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Terrence Crawford, également Katie Taylor, Seniesa Estrada ou encore Chantelle Cameron, pour ne citer qu’une poignée de noms. Outre le roster initial déjà bien fourni, viennent s’ajouter ceux issus du Pack Combattant offert avec l’édition WBC Deluxe du jeu, à savoir : Jaime Mungia, Regis Prograis, Jesse « Bam » Rodriguez, Caleb Plant, Julio Cesar Chavez et Dmitri Bivol.

Chaque combattant du pack aura également une tenue alternative. Autant dire que les amateurs de boxe anglaise devraient trouver leur compte, quant aux néophytes, le soft permettra de découvrir des visages historiques et actuels pour se familiariser avec le sport. D’autant qu’Undisputed sort deux mois avant ce qui est sans doute le combat de l’année : la revanche entre Fury et Usyk actée pour fin décembre. Une bonne chose pour le titre de Steel City Interactive, même si un bon casting ne garantit pas nécessairement un bon jeu.

Douze raisons de boxer

Bien que légitime d’avoir des attentes autour du mode carrière, dont la présence est confirmée avec un éditeur de personnage, c’est surtout autour du gameplay qu’elles se cristallisent. C’est d’abord sur le ring qu’Undisputed doit convaincre. En se référant uniquement au trailer ci-dessous, à défaut d’avoir eu l’occasion de jouer durant l’accès anticipé débuté le 31 janvier 2023, l’affiliation avec Fight Night est évidente.

Le positionnement de la caméra n’est pas sans rappeler celui de la licence d’EA, même si les anglais apportent de la modernité avec davantage de mouvements (effets de zoom et de secousses). Il y a aussi les déplacements des combattants, la mise en scène, qui tendent à souligner la proximité entre Fight Night et Undisputed. Ce qui est logique, et assez rassurant. Au sujet des combats en eux-mêmes, difficile de se prononcer sans jouer.

On ne peut qu’espérer des feedback à la hauteur ainsi qu’un gameplay disposant d’une profondeur suffisante pour ne pas exposer les affrontements à une certaine répétitivité. Pour traduire le style singulier, voire atypique, des boxeurs et boxeuses aussi, toujours avec ce souci de réalisme. Nous pouvons au moins affirmer que visuellement Undisputed s’annonce solide.

Outre la modélisation des corps et des visages à saluer, le trailer nous montre des salles plutôt jolies. Pour assurer l’immersion lors des combats, qui n’ont pas l’air de manquer d’ambiance, les studios se sont attaché les services du commentateur Todd Grishman (WWE, ESPN, DAZN) et de l’ancien boxeur pro, Johnny Nelson. Les habitués et connaisseurs se sentiront comme à la maison.

Undisputed nous donne rendez-vous sur le ring à partir du 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.