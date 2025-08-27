PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de septembre avec Psychonauts 2
Les prochains mois vont être difficiles pour le portefeuille, avec des sorties qui vont s’enchaîner trop rapidement. Et c’est sans compter sur les divers abonnements qui nous proposent toujours de jeter un coup dans le rétroviseur avec quelques jeux à ne pas manquer lorsque l’on est abonné à un service. Comme le PlayStation Plus, dont les jeux du mois de septembre pour le palier Essentials ont été dévoilés.
Quels jeux PS Plus Essentials en septembre 2025 ?
Pour ce mois qui est sous le signe de la rentrée des classes, PlayStation nous propose de découvrir un grand classique ainsi qu’un jeu d’aventure et de plateformes de l’écurie adverse, celle de Xbox. On y retrouvera également un jeu qui promet de nous donner quelques nœuds au cerveau.
Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en septembre sur le PlayStation Plus Essentials :
- Psychonauts 2 | PS4
- Stardew Valley | PS4
- Viewfinder | PS4, PS5
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?
Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?
Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 2 septembre 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.
