PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Les abonnés au service PlayStation Plus Extra ou Premium s’apprêtent à recevoir leur première dose de nouveauté dans le catalogue. Sony a enfin levé le voile sur les futurs ajouts au sein de l’abonnement, et comme d’habitude, on retrouve ici certaines têtes d’affiche qui attirent l’attention, aux côtés d’autres jeux moins connus mais qui méritent le détour.
Les jeux du mois de janvier sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Ce mois de janvier sur le PlayStarion Plus Extra sera étonnamment mis sous le signe de l’horreur, tant plusieurs jeux ajoutés au catalogue ce mois-ci entrent dans cette case.
Le plus grand représentant de la liste n’est autre que Resident Evil Village, qui vient sans doute préparer le terrain avant la sortie du prochain jeu de la saga. Mais on compte également quelques jeux pour celles et ceux qui aiment conduire, ainsi qu’un sacré RPG avec le dernier Like a Dragon. Tous ces nouveaux titres seront dispoinibles au sein de l’abonnement dès ce 20 janvier.
Voici la liste des jeux à retrouver en janvier dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Resident Evil Village | PS5, PS4
- Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
- Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
- A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
- Darkest Dungeon II | PS5, PS4
- The Exit 8 | PS5, PS4
- Art of Rally | PS5, PS4
- A Little to the Left | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Ridge Racer | PS5, PS4
Cet article peut contenir des liens affiliés