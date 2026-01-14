PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth

Les jeux du mois de janvier sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Ce mois de janvier sur le PlayStarion Plus Extra sera étonnamment mis sous le signe de l’horreur, tant plusieurs jeux ajoutés au catalogue ce mois-ci entrent dans cette case.

Le plus grand représentant de la liste n’est autre que Resident Evil Village, qui vient sans doute préparer le terrain avant la sortie du prochain jeu de la saga. Mais on compte également quelques jeux pour celles et ceux qui aiment conduire, ainsi qu’un sacré RPG avec le dernier Like a Dragon. Tous ces nouveaux titres seront dispoinibles au sein de l’abonnement dès ce 20 janvier.

Voici la liste des jeux à retrouver en janvier dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium