Art of Rally

Jeu de rallye aux graphismes colorés et à l'apparence sobre, Art of Rally propose de revenir à l'âge d'or de ce sport en pilotant plus de 50 véhicules iconiques des années 1960, 1970 et 1980. Le jeu contient plus de 60 circuits situés à l'international ainsi que des défis quotidiens et hebdomadaires pour les joueurs les plus assidus. Enfin, différentes modes de conduite sont présents pour accompagner les nouveaux venus dans leurs apprentissages jusqu'à un mode de conduite expert reprenant des techniques de pilotage avancées.