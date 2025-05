PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de mai avec Sand Land, Soul Hackers 2 et Humankind

Depuis une semaine, il est possible de profiter du catalogue du PlayStation Plus Essential, dont notamment le fameux Balatro. Et comme chaque mois, il arrive également une fournée de titres uniquement à disposition des paliers Extra et Premium de l’abonnement. Le mois précédent a pu nous régaler avec Blue Prince et la deuxième partie de Lost Records: Bloom & Rage, alors qu’en est-il de la sélection qui arrivera le 20 mai ?