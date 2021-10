Gloomhaven

Gloomhaven est un T-RPG au tour par tour médiéval fantastique développé par Flaming Fowl Studios et édité par Asmodee Digital. Inspiré du célèbre jeu de plateau stratégique créé par Isaac Childres et jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre uniquement en ligne, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de prendre le contrôle d'une guilde de mercenaires dont l'objectif est de prospérer en accomplissant diverses missions qui les confronteront aux nombreux monstres peuplant le monde de Gloomhaven.