Story of Seasons: A Wonderful Life

Story of Seasons: A Wonderful Life est un jeu de simulation agricole développé et édité par Marvelous. Il s'agit d'un remake de Harvest Moon: A Wonderful Life sorti initialement sur GameCube puis sur PlayStation 2. Le titre propose de meilleurs graphismes, des améliorations visuelles et dans les animations ainsi que des maniabilités mises au goût du jour. L'objectif est de vivre tranquillement dans sa ferme en se faisant des amis et en exploitant nos terres et bétails.