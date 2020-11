PlayStation 5 : Une première mise à jour commerciale déployée

Sortie dans pas moins de 7 pays actuellement, la PlayStation 5 déploie sa première mise à jour commerciale avant le lancement dans le reste du monde prévu le 19 novembre. Celle-ci est numérotée 20.02-02.25.00.

Une mise à jour de taille

Celle-ci pèse 868Mo et vient d’être déployée sur toutes les consoles en circulation. Dans la lignée de ce à quoi que Sony nous avait habitué sur la génération PlayStation 4, le descriptif de cette mise à jour est on ne peut plus floue avec un simple « Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances de la console. »

Pas de quoi savoir si les erreurs CE-109801-9 qui corrompaient la base de données ont été corrigées lorsque que vous branchez un périphérique externe afin de transférer des données PS4 sur PS5. Ce qui est sur c’est que chaque lancement connait son lot de petits couacs et que le constructeur japonais travaille d’arrache-pied pour optimiser sa PlayStation 5.

Si vous faites partis des chanceux qui recevront leur console demain, n’hésitez pas à aller consulter nos tests de Astro’s Playroom, Spider-Man: Miles Morales ou encore Assassin’s Creed Valhalla afin de profiter au maximum de votre PlayStation 5.