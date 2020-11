PS5 : les tests sont en ligne, voici ce que l’on peut en retenir

Il reste désormais moins d’une semaine avant que la PS5 soit disponible aux Etats-Unis et dans d’autres pays à travers le monde. Plusieurs rédactions ont pu essayer la PS5 durant plusieurs semaines afin de nous livrer un avis définitif sur la console, et les premiers tests nous apprennent tout un tas de choses sur la dernière console de Sony.

Une manette DualSense encensée

Il fallait s’en douter, mais le point qui semble mettre tout le monde d’accord concerne la manette DualSense, qui est non seulement une excellente manette, mais qui semble être l’un des seuls éléments de cette nouvelle génération qui fasse véritablement ressentir de nouvelles sensations, plus que les améliorations graphiques des jeux.

Les gâchettes adaptatives sont saluées, notamment sur des jeux comme Astro’s Playroom et Spider-Man Miles Morales, tout comme le retour haptique, qui ne sont finalement pas si gadgets que cela à en croire l’article de Gamespot ou celui de VentureBeat.

Une console très silencieuse

Pour ce qui est de la chauffe et du bruit, des éléments très importants pour les joueurs suite aux plaintes sur la PS4 et la PS4 Pro, on apprend avec soulagement que la console reste silencieuse quoi qu’il arrive, comme la Xbox Series X. Voici ce qu’en dit The Verge :

« L’une des choses qui m’a le plus surpris à propos de la PS5 est à quelle point elle est silencieuse. Je n’ai pas entendu un bruit depuis que je joue avec depuis ces dix derniers jours, et elle ne produit pas tant de chaleur que ça non plus. »

Si le design polarise beaucoup, notamment à cause de la taille imposante de la console, il faut croire que ce dernier aide donc réellement à bien évacuer la chaleur et à permettre à la console de rester silencieuse.

Nos confrères de Jeuxvideo.com mentionnent aussi que l’interface est désormais plus accessible que jamais, avec beaucoup de possibilités de réglages, malgré la disparation des dossiers.

La rétrocompatibilité évoquée

Passons à la partie retrocompatibilité avec la vidéo de Digital Foundry, qui donne quelques exemples d’améliorations (naturelles) sur la partie framerate de certains jeux, sauf en 4K.

Malheureusement, on peut voir que si Knack tourne en 60 fps, ce n’est toujours pas le cas de Bloodborne, qui devra certainement attendre un patch (ou un remaster ?). La plupart des jeux montrés affichent quant à eux un 60 fps parfaitement stable lorsque le mode performance est choisi, et 30 fps sans chutes pour des jeux qui ne sont vraiment pas optimisés.

Game Informer mentionne aussi que la retrocompatibilité de la console est « fantastique », et Gamespot montre plusieurs exemples vidéos sur les temps de chargement, réduits par la console mais qui restent encore plus longs que ceux sur Xbox Series X, et ce pour les mêmes jeux.

Malgré le fait qu’elle soit visiblement très impressionnante et réussie, Bloomberg tire le même constat que pour la Xbox Series X. En l’absence de jeux réellement exclusifs à ces consoles, il est difficile d’en conseiller l’achat day one, et ce malgré leurs qualités respectives.

De notre côté, veuillez noter que nous n’avons pas encore reçu la PS5. Notre test complet arrivera donc dans quelques jours. D’ici là, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre article récapitulatif des précommandes sur la console pour ne rien manquer et être sûr d’en obtenir une lorsque les stocks seront de retours, puisque la PS5 ne sera pas vendue en magasin le jeu du lancement.