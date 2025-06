Pizza Bandit : Un étonnant TPS coopératif base tomate annonce son early access sur Steam pour le 25 août

Un jeu de pizza YOLO

« Quand Gears of War rencontre Overcooked » telle est la phrase utilisée pour décrire l’expérience que nous promet Pizza Bandit. Nous incarnons un ex-mercenaire voulant ouvrir sa propre pizzeria, mais vous aurez déjà compris que son passé le rattrape.

Nous serons trimballés à travers différentes époques en jonglant entre séquences de shoot et préparation puis livraison de pizza. À l’ADN third person shooter s’ajoute alors une composante organisationnelle qui justifie donc ce parallèle entre Gears of War et Overcooked.

Éliminer les vagues d’ennemis en étant mobile et réactif, et en réalisant en parallèle les objectifs demandés, vous apportera de l’expérience culinaire. Ensuite, revenu au calme, il sera possible de meubler son restaurant et de le décorer afin qu’il affiche l’apparence rêvée. Et avant de repartir au combat, nous devrons choisir l’équipement ainsi que les différentes tenues et accessoires que notre personnage porteront.

Lorsque l’on rajoute à tout cela la dimension coopérative de 2 à 4 joueurs, on imagine assez aisément la communication nécessaire pour que tout se passe comme sur des roulettes, ce qui, évidemment, n’arrivera pas. La présence du tir allié rajoutera à son tour tout le piment nécessaire bien relever la recette.

Pizza Bandit préchauffera avec un early access prévu pour le 25 août. Une démo est disponible pour s’y essayer.