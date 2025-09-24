Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy prévoit une mise à jour gratuite incluant notamment un mode Galerie

Protesto !

Sorti il y a maintenant six ans sur consoles d’ancienne génération, Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy, on n’imaginait pas forcément voir le jeu reparler de lui. À moins, peut-être, de débarquer sur les bécanes plus récentes. Mais en réalité, il s’agit d’une mise à jour gratuite ajoutant un peu de contenu afin de consolider l’expérience.

Au menu de cette update, nous retrouvons un mode Galerie regroupant un album d’images, de la création de scène ou encore un lecteur de musiques. Toutes les pistes de la collection sont là, avec en plus des versions au piano et la sélection musicale Turnabout Tunes, comprenant notamment des remix jazzy.

D’autres fonctionnalités vont débarquer, comme la sélection de l’épisode. Comprenez par là, la possibilité de choisir une séquence particulière au sein d’un chapitre, comme accéder directement au procès sans passer par les phases d’enquête.

Un ajout va d’ailleurs permettre pour celles et ceux le souhaitant de passer tous les aspects liés au gameplay pour se concentrer uniquement sur l’histoire. Plus besoin de choisir les bonnes pièces à conviction ou de déclencher les bons triggers durant les investigations, le jeu se mettra en pilote automatique.

Enfin, deux nouvelles langues arrivent : l’espagnol (Amérique latine) et le portugais (Brésil), et le choix nous sera désormais offert de choisir une langue pour le texte et une autre pour l’audio. Il n’y a plus qu’à attendre à présent une traduction française pour The Great Ace Attorney Chronicles…

La mise à jour gratuite pour Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy arrivera le 19 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC (via Steam et Microsoft Store).