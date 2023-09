Persona 3 Reload dévoile une troisième bande-annonce consacrée à Elizabeth et Strega

Persona 3 Reload part en date avec Elizabeth

Persona 3 Reload prouve que Sega sait toujours faire des trailers de moins de dix minutes et qui ne spoilent pas l’intégralité du jeu (ce qui est d’autant plus étonnant pour un remake), n’est-ce pas Like a Dragon ? Aujourd’hui, en plus d’avoir quelques extraits de gameplay aléatoires dont des scènes qui semblent montrer des attaques spéciales où nos héros font des combos avec leur Persona, ou l’équivalent du Baton Pass, nous avons aussi droit au retour des membres de Strega.



Pour rappel, dans le jeu, il y a un étrange phénomène qui transforme la ville pendant une heure chaque nuit en faisant apparaître des monstres et en donnant des pouvoirs à certains jeunes. Et si nos héros forment les S.E.E.S. pour enquêter sur cette Heure Sombre et y mettre fin, il existe d’autres individus qui n’ont pas tellement envie de perdre leurs pouvoirs et deviennent donc les Strega. Reload promet des scènes inédites pour explorer un peu plus ces personnages.

Bonus : un extrait de gameplay pas très représentatif visuellement

Et pour apporter un peu plus de légèreté que le Jésus hippie avec un flingue, la vidéo dévoile aussi quelques passages avec Elizabeth, l’assistante d’Igor dans la Chambre de Velours, qui demande à notre héros de l’accompagner dans le monde réel pour faire tout un tas de découvertes, comme les escalators. Il ne s’agit pas d’un ajout de Reload puisqu’on retrouvait déjà ces scènes dans la version FES, comme quoi effectivement, Atlus n’a pas tout mis à la poubelle.

Cette bande-annonce a été diffusée dans le cadre d’une présentation pré-TGS destinée à la presse et qu’il y avait une démonstration d’une quinzaine de minutes du jeu sur scène. Voici la majorité de cette démo-ci dessus, partagée par Faz, un grand habitué du contenu Persona. Notez qu’il s’agit d’un stream récupéré pour garder une partie de l’écran et l’agrandir, puis la traiter pour la nettoyer un peu donc il faut surtout regarder pour le gameplay.

Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series mais aussi PC, et il sera directement dans le Game Pass.