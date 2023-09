Microsoft déclare que si le Xbox Game Pass n’atteint pas une croissance suffisante d’ici quelques années, il pourrait quitter le monde du gaming

Une prévision alarmiste à prendre avec beaucoup de recul

Avant toute chose, il est nécessaire de remettre cette déclaration dans son contexte. Oui, Phil Spencer a bien émis cet avertissement, mais pas devant n’importe qui. Ce constat nous provient d’une retranscription des propos du président de Xbox lors d’une entrevue avec la FTC, dans le cadre de l’enquête menée par l’organisme américain sur le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.

En examinant un graphique (visible ci-dessus) faisant état des de la croissance supposée du nombre d’abonnés au Xbox Game Pass jusqu’à l’année fiscale 2030, Phil Spencer s’attarde sur la progression des clients utilisant les services Xbox sur des appareils liés au cloud gaming et ceux sur PC. Il déclare ensuite que ce n’est pas à cela que le futur de Xbox doit ressembler et s’attend à ce que ces marchés (représentés en bleu et en vert clair) soient plus conséquents d’ici l’année fiscale 2030. Si cette progression n’est pas assurée assez rapidement, alors selon lui, Microsoft pourrait se retirer du marché du gaming :

« Je peux affirmer en toute sécurité que si nous ne faisons pas plus de progrès que cela en dehors des consoles, nous quitterons le secteur des jeux vidéo. Si tel était le résultat, nous serons – je ne crois pas que nous serons toujours dans ce secteur. »

Il espère plutôt atteindre ce qui est visé par ce graphique d’ici l’année fiscale 2026-2027, ce qui représente donc une sacrée accélération dans l’adoption du Game Pass en peu d’années (on parle de plus de 100 millions d’abonnés contre 30 millions aujourd’hui).

Cependant, rien ne dit qu’un tel scénario va se produire, car le contexte de ce constat est des plus importants. Ici, Phil Spencer s’adresse à la FTC et se doit d’adopter une posture dans laquelle Xbox aurait besoin d’Activision-Blizzard pour survivre dans le marché. On l’a vu à de nombreuses reprises durant le procès entre lorganisme et Microsoft, ce dernier a eu tendance a se présenter en tant que challenger dans le milieu afin de montrer qu’un tel rachat ne bousculerait pas le rapport des forces entre les constructeurs, ou qu’il l’équilibrerait de manière un peu plus juste.

Cette analyse ne reflète sans doute pas ce qui est réellement prévu par Microsoft, et on a justement pu le voir avec les récents plans du constructeur diffusés par mégarde hier. N’enterrons donc pas trop vite l’un des leaders du marché.