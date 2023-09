Persona 5 Tactica nous en dit plus sur ses subtilités de gameplay

Persona 5 Tactica montre ses obstacles

Si Atlus nous a dit que la révolution du genre aurait lieu en mars avec la sortie de Unicorn Overload, cela ne veut pas dire que Persona 5 Tactica ne va rien tenter au niveau de ses mécaniques. Cela passe déjà par les ennemis aux pouvoirs très variés, on a donc un Sumo qui vous lance d’autres ennemis dessus, une Geisha qui bloque vos attaques avec son ombrelle ou un Ninja qui invoque des clones.



Mais c’est surtout au niveau des environnements que Persona 5 Tactica veut faire la différence. On savait déjà que la hauteur des personnages serait un élément crucial lors des affrontements, il y aura également des interactions avec le décor comme les tonneaux explosifs à activer, les caméras de surveillances qui invoquent des adversaires supplémentaires en vous repérant ou des interrupteurs qui font monter ou descendre des parties de niveaux.

Tant de temps passé à monter la relation pour mettre une balle dans le dos…

On en sait également plus sur la difficulté du jeu qui nous avait été vendu comme très accessible pour initier les fans de Persona au Tactical-RPG avec du challenge optionnel pour les joueurs et les joueuses plus aguerris à ce genre. Forcément, si vous décidez de jouer en Difficile ou plus, les ennemis seront plus stratégiques, auront plus de vie et feront plus mal, et surtout le tir allié sera activé.

Les membres de l’équipe seront donc touchés par vos attaques de zone si vous ne faîtes pas attention à leur placement. Il sera donc parfois plus sage de faire attention et de profiter pourquoi pas de la charge qui accorde un bonus à un personnage s’il n’a pas fait d’action au tour précédent. En cas de doute, vous pouvez annuler votre dernier tour ou recommencer le niveau du début avec une autre difficulté.

J’échange mon Jack Frost contre une kalash

Terminons avec les Personae qui seront encore plus importantes dans Persona 5 Tactica. Car oui, vous continuerez de les collecter au fil du jeu et elles auront encore plus de fonctions. Déjà, si les Voleurs Fantômes ont leur invocation fétiche, ils peuvent équiper une Persona secondaire pour renforcer leurs statistiques et avoir plus de compétences et de passifs à leur disposition.

Vous pourrez une fois de plus fusionner deux créatures pour en obtenir une nouvelle logiquement plus puissante. Et pour coller à la Velvet Room de ce jeu qui est une forge, vous pourrez aussi demander à Lavenza de fusionner les Personae pour obtenir des armes, que ce soit au corps à corps ou des armes à feu puisque l’on rappelle que cette subtilité de Persona 5 est bien présente ici.

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Il sera d’ailleurs directement intégré dans le Game Pass même si la somme proposée par Microsoft n’a pas fuité ces dernières heures contrairement à tout ce qui touche à peu près à Xbox.