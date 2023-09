Like a Dragon: Infinite Wealth (Yakuza 8) sortira dès le mois de janvier 2024, le RPG fait le plein de nouvelles images

Début 2024 fera tourner la tête des fans de RPG

On pensait que cette rentrée 2023 était trop chargée, mais c’est bien parce que l’on avait pas encore jeté un coup d’œil au début d’année 2024. Les fans de RPG vont devoir faire des choix entre la sortie de Granblue Fantasy Relink, Persona 3 Reload, Final Fantasy VII Rebirth et maintenant Like a Dragon: Infinite Wealth, qui vont presque tous sortir dans le même mois.

C’est finalement le jeu de RGG Studio qui arrivera le premier, puisque Like a Dragon: Infinite Wealth est prévu pour le 26 janvier partout dans le monde, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu arrive donc finalement un peu plus tôt que prévu étant donné qu’on le voyait davantage sortir en février, mais c’est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui sont impatients à l’idée de retrouver Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu.

Les deux héros se partagent ici l’affiche dans une intrigue qui se dévoile enfin avec l’aide d’un trailer massif de 10 minutes. Si vous souhaitez garder un peu de surprises, on vous conseillera de ne pas le regarder en entier, mais il vous donnera au moins une bonne idée de ce que le jeu va nous raconter. On remarquera tout de même que Danny Trejo et Daniel Dae Kim rejoignent le casting dans les rôles de Dwight (pas celui auquel vous pensez) et Masataka Ebina.

RGG Studio a également publié une longue vidéo de gameplay qui nous permet de voir les changements apportés à ce huitième épisode, qui reprendra la formule de Like a Dragon pour l’améliorer. Ce qui fera sourire, c’est la capacité de Kazuma Kiryu a se défaire du système au tour par tour pour adopter un gameplay plus proche des anciens Yakuza.

Le jeu va introduire de nouveaux jobs, souvent liés à la culture hawaïenne étant donné qu’une partie de l’intrigue aura lieu là-bas. Les invocations seront aussi de retour avec plus d’options que jamais, et bien entendu, les mini-jeux loufoques seront bien de la partie, comme de la livraison Uber un peu particulière.

Rendez-vous donc le 26 janvier prochain pour découvrir cet épisode très attendu, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.