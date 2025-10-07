Pendulo Studios (Runaway, Tintin, Blacksad) aurait fermé ses portes en mars dernier

Une fermeture qui n’aurait pas été rendue publique

C’est via le site MeriStation que l’on apprend la nouvelle, qui est allé interroger un ex-employé du studio. Selon ce dernier, Pendulo Studio aurait bien fermé ses portes suite au licenciement de 43% de ses effectifs en mars dernier, peu de temps après cette annonce :

« Ce fut un désastre jusqu’au bout. Ils n’ont pas voulu l’annoncer, ils ont essayé de le balayer sous le tapis , mais c’est officiellement fermé. Je ne pense pas qu’il y ait eu quelqu’un là-bas depuis mars. »

Si cela venait à se confirmer, on assisterait donc à la fermeture d’un studio historique, qui a plus de 30 ans d’histoire. Reconnu pour ses jeux Runaway, Pendulo Studio était aujourd’hui plus familier des adaptations comme celle de la BD Blacksad, ou encore le plus étonnant Alfred Hitchcock: Vertigo, d’autres productions Microids dont les résultats ont été mitigés. Dernièrement, c’est via Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon que le studio avait fait parler, un peu malgré lui.