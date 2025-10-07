Pendulo Studios (Runaway, Tintin, Blacksad) aurait fermé ses portes en mars dernier
Depuis la sortie catastrophique de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, et même peut-être avant cela, Pendulo Studio a vécu des moments difficiles. La collaboration avec Microids ne s’est visiblement pas du tout bien passée, menant ainsi au licenciement de près de la moitié des troupes en mars dernier. On pensait malgré tout que les opérations du studio se poursuivaient avec un effectif réduit, mais un nouveau rapport indique aujourd’hui que Pendulo Studio serait de l’histoire ancienne.
Une fermeture qui n’aurait pas été rendue publique
C’est via le site MeriStation que l’on apprend la nouvelle, qui est allé interroger un ex-employé du studio. Selon ce dernier, Pendulo Studio aurait bien fermé ses portes suite au licenciement de 43% de ses effectifs en mars dernier, peu de temps après cette annonce :
« Ce fut un désastre jusqu’au bout. Ils n’ont pas voulu l’annoncer, ils ont essayé de le balayer sous le tapis , mais c’est officiellement fermé. Je ne pense pas qu’il y ait eu quelqu’un là-bas depuis mars. »
Si cela venait à se confirmer, on assisterait donc à la fermeture d’un studio historique, qui a plus de 30 ans d’histoire. Reconnu pour ses jeux Runaway, Pendulo Studio était aujourd’hui plus familier des adaptations comme celle de la BD Blacksad, ou encore le plus étonnant Alfred Hitchcock: Vertigo, d’autres productions Microids dont les résultats ont été mitigés. Dernièrement, c’est via Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon que le studio avait fait parler, un peu malgré lui.
