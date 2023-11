La version PS4 de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est reportée de quelques semaines

Call of Duty: Modern Warfare III demanderait plus de 200 Go d’espace libre avec une campagne solo à terminer en 3 à 4 heures

Like a Dragon Gaiden n’aurait nécessité que 6 mois de développement et était initialement censé être un DLC

Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft travaille toujours sur le jeu et espère le montrer un jour à la Paris Games Week

Quelqu’un a transformé le célèbre mème « This is Fine » en jeu vidéo

