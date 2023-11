Microids et Pendulo présentent des excuses (maladroites) pour Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, le premier patch est là

Une justification qui passe mal

Face aux réactions très virulentes autour du jeu, les créateurs de ce dernier ont été forcés de réagir en prenant la parole via un communiqué au nom de Microids, Pendulo Studio et Tintinimaginatio, dont on a du mal à saisir qui s’exprime vraiment ici. Un communiqué qui commence d’abord par reconnaître que le jeu a été lancé avec des erreurs :

« Le travail d’un jeune reporter de 15 ans, tout comme celui d’un développeur de jeux vidéo, est parfois soumis à des contraintes de temps : il arrive qu’un de ses articles ne soit pas entièrement finalisé et corrigé alors que la date de bouclage du journal approche, et que les rotatives de l’imprimeur sont prêtes à tourner. De la même façon, la date de bouclage de notre jeu vidéo n’a pas permis de corriger toutes les erreurs de syntaxe, bugs et coquilles restants. Le moment était venu d’imprimer le journal, ou plutôt, de lancer le jeu. Nous nous excusons pour ces désagréments et demandons aux joueurs de comprendre le défi que représente la création d’un jeu de cette envergure. »

On passera sur la comparaison hasardeuse du début du message tant il y aurait de choses à redire ici. On notera que le trio reconnait certes que le jeu n’est pas dans un état optimal, mais surtout en se concentrant sur les fautes textuelles de ce dernier. Autant dire que ce n’est pas le plus dérangeant, car si les joueurs et joueuses pardonnent facilement des coquilles (vous pardonnez bien les nôtres), ils sont plus regardants (à raison) sur les vrais bugs du jeu qui les empêchent de profiter de ce dernier.

De plus, si l’on conçoit que chaque jeu sorti est un petit miracle tant le développement est un milieu très complexe, cela ne peut pas tout excuser non plus. Si « la date de bouclage du journal approche », il est important de la repousser quand on en a le pouvoir (comme pour la version PS4). Un tel discours s’entendrait de la part d’un studio, qui doit suivre les directives de son éditeur, mais voir Microids et Tintinimaginatio signer ce message a de quoi faire lever les yeux au ciel quand on sait que le public a déjà payé le prix fort pour le jeu.

La suite du message s’adresse à celles et ceux qui trouvent le jeu trop facile, en indiquant qu’il a été conçu pour s’adresser à une large audience, avant de prévenir que le prochain jeu devrait donner lieu à un peu plus de défi :

« Il est souvent préférable d’adopter une approche plus « traditionnelle » en matière de gameplay pour faciliter la progression et rendre le jeu accessible à tous. Cela inclut l’utilisation de mécanismes de jeu bien établis et des aides pour guider les joueurs. Cette approche cohérente vise à rendre le jeu accessible, agréable et adapté à notre public cible. »

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.