La sortie de Tintin Reporter: Les Cigares du Pharaon est catastrophique

Tintin s’est perdu

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Tintin Reporter: Les Cigares du Pharaon était assurément une adaptation très attendue. D’une part parce que cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu de jeu vidéo sur les expéditions du personnage imaginé par Hergé et d’autre part parce que les premières images laissaient entrevoir une aventure prometteuse. Nos premières impressions avaient d’ailleurs été globalement encourageantes et laissaient entrevoir une adaptation fidèle et amusante.

Malheureusement, le lancement ne s’est pas fait sans encombre. Disponible depuis quelques heures, le titre a récolté plusieurs avis négatifs sur la toile et les réseaux sociaux. Pour cause, les joueurs et joueuses se plaignent de nombreux soucis techniques et des bugs qui gênent l’avancée du jeu : personnage qui disparaît, bugs de collisions, impossible de progresser dans l’aventure, doublage audio qui saute, obligation de relancer le jeu ou pire, de le réinstaller complètement… L’expérience est loin d’être dans les standards que l’on peut attendre d’un lancement d’un titre à ce tarif.

Pendulo Studios, l’équipe en charge du développement, a pris la parole sur les réseaux. Le studio explique que malgré leurs efforts, l’expérience n’est pas celle attendue au lancement. Ils rajoutent être au courant de la situation et promettent des patchs pour corriger et améliorer le titre dans les prochaines semaines. Ils concluent en rajoutant qu’il s’agit de leur projet le plus ambitieux et qu’ils y ont mis tout leur cœur.

Une situation regrettable, surtout pour un studio, qui, rappelons-le, ne comporte qu’une petite équipe. Mais on ne peut cependant pas pleinement excuser ce lancement compliqué, qui nous rappelle l’épisode Blacksad: Under the Skin, précédente production du studio, qui lui aussi avait loupé sa sortie.

Cependant, au-delà des bugs, d’autres aspects froissent la communauté : un patch day-one est déjà disponible (et ne corrige absolument pas la palanquée de bugs) et pèse plus de 20 Go. Pire, il faut impérativement se connecter à internet et installer cette mise à jour, sans quoi le jeu risque tout simplement de crasher et d’être injouable, tout du moins sur certaines consoles.

Une catastrophe qui aurait pu être évitée ?

On imagine que Microids et Pendulo Studios ont préparé leur carnet d’excuses. Il n’empêche que les soucis techniques s’accumulent et qu’il faudra sans doute de nombreux correctifs pour stabiliser l’expérience. La catastrophe aurait sans doute pu être évitée, en imaginant un report du jeu, comme cela est pourtant été le cas pour la version Switch ainsi que la mouture PS4, qui vient elle aussi d’être décalée.

Des éléments qui ont sans doute joué les premiers indicateurs sur l’état du jeu. Précisons d’ailleurs que nous n’avons toujours pas reçu de code review pour réaliser le test, ce qui est généralement signe annonciateur d’une mauvaise expérience lorsqu’un titre est déjà disponible (à l’heure actuelle, aucun test n’est disponible sur la toile, sauf quelques avis publiés suite à des copies physiques déjà dans la nature). Drôle d’année après Gollum & Kong.

Rappelons tout de même que le jeu est loin d’avoir eu un budget ridicule. Certes, on est très (très) loin des grosses productions et de certains AA, mais Tintin Reporter: Les Cigares du Pharaon s’est vu allouer un budget de 7 millions d’euros, ce qui n’est pas rien. Avec ce manque de tests internes (et le très mauvais Inspecteur Gadget sorti il y a peu), on ne peut qu’être très méfiants quant à la sortie prochaine de Goldorak: Le Festin des Loups et se demandait si la suite de Tintin (puisqu’un deuxième jeu avait été déjà officialisé) n’est pas en péril. En l’état, les joueurs et joueuses n’ont absolument pas envie d’y jouer. Comme on dit, wait & see.