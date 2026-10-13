PEAK bientôt sur PS5 ? C’est ce qu’une nouvelle mention sur l’ESRB suggère

Le peak du jeu en coop prochainement sur console ?

Si vous n’avez pas éprouvé ce sentiment de tenir dans vos mains le destin d’un ou d’une de vos partenaires, avec notamment cette délicieuse et fourbe envie de le ou la laisser se débrouiller, alors vous n’avez pas joué à PEAK.

Une des principales raisons à cela réside peut-être dans le fait que vous ne jouez pas sur PC, seule plateforme sur laquelle le titre d’escalade en coopération est disponible depuis sa sortie le 16 juin 2025. Rassurez-vous, cette exclusivité devrait bientôt appartenir au passé si l’on en croit la dernière entrée sur le site de l’organisme de classification ESRB (Entertainment Software Rating Board).

La mention d’une version PS5 de PEAK y est faite, publiée par Skybound Games, et vu que, presque à chaque fois, une confirmation officielle ne tarde pas à suivre, disons que ça sent très bon pour voir le jeu d’Aggro Crab débarquer sur la bécane de Sony. Il serait par ailleurs souhaitable de voir l’initiative étendue aux autres consoles, mais chaque chose en son temps sans doute.