C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2

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La confirmation n’aura pas tardé. Alors qu’une mention sur l’organisme de classification ESRB indiquait un portage de PEAK sur PS5, suivi même d’un lancement des précommandes d’une édition physique aux USA alors que l’officialisation n’avait pas encore été effectuée, voilà que c’est désormais chose faite. Le jeu en coopération d’Aggro Crab arrivera bien prochainement sur la console de Sony, mais pas que.

PEAK // Source : Landfall

Avec le support du fameux crossplay

Il est vrai qu’on imaginait mal PEAK débarquer uniquement sur PS5, étant donné la popularité du jeu et, on le suppose, la facilité à être porté pour un jeu de ce calibre technique. Aggro Crab et Landfall le confirment donc fièrement : PEAK sortira le 22 octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2.

Voilà donc une bien bonne nouvelle pour qui souhaite s’essayer à l’escalade en coopération, avec tout ce que ça implique comme fous rires et crises de nerfs. Surtout que, comme un bon titre du genre qui se respecte, le crossplay sera permis entre toutes les plateformes.

Une ouverture favorisant les sessions entre amis et qui ne s’arrête pas là puisque l’édition physique, désormais confirmée elle aussi et apparemment juste sur PS5, contiendra un « Buddy Code ». Autrement dit, et visiblement encore mieux qu’un Pass Ami, il s’agit d’une copie numérique du jeu à offrir à l’une de vos connaissances désireuse d’entreprendre l’ascension avec vous.

Cette édition qui arrivera dans un second temps comprendra aussi un amusant passeport factice que vous pourrez remplir tout en décorant votre avatar avec une sélection de stickers fournie.

Peak edition physique 1

L’édition physique de PEAK // Source : Landfall

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Jaquette de Peak
Peak
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Date de sortie : 16/06/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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