C’est officiel, PEAK poursuivra l’ascension le 22 octobre sur PlayStation 5 mais aussi Xbox Series et Switch 2

Avec le support du fameux crossplay

Il est vrai qu’on imaginait mal PEAK débarquer uniquement sur PS5, étant donné la popularité du jeu et, on le suppose, la facilité à être porté pour un jeu de ce calibre technique. Aggro Crab et Landfall le confirment donc fièrement : PEAK sortira le 22 octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2.

Voilà donc une bien bonne nouvelle pour qui souhaite s’essayer à l’escalade en coopération, avec tout ce que ça implique comme fous rires et crises de nerfs. Surtout que, comme un bon titre du genre qui se respecte, le crossplay sera permis entre toutes les plateformes.

Une ouverture favorisant les sessions entre amis et qui ne s’arrête pas là puisque l’édition physique, désormais confirmée elle aussi et apparemment juste sur PS5, contiendra un « Buddy Code ». Autrement dit, et visiblement encore mieux qu’un Pass Ami, il s’agit d’une copie numérique du jeu à offrir à l’une de vos connaissances désireuse d’entreprendre l’ascension avec vous.

Cette édition qui arrivera dans un second temps comprendra aussi un amusant passeport factice que vous pourrez remplir tout en décorant votre avatar avec une sélection de stickers fournie.