Un Nintendo Direct Partner Showcase centré sur les éditeurs tiers aura lieu ce 5 février

Que peut-on attendre du prochain Nintendo Direct ?

La différence entre un Nintendo Direct traditionnel et un Nintendo Direct Partner Showcase – outre le nom – est que ce format se consacre essentiellement sur les partenaires tiers de Nintendo, et non sur les jeux édités par ce dernier. Autrement dit, n’espérez pas l’annonce d’un nouveau Mario ici. Il aura lieu le 5 février à 15 heures (heure de Paris), et il devrait durer environ 30 minutes.

Que peut-on en attendre alors ? Eh bien les possibilités sont nombreuses, même si la première chose qui nous vient à l’esprit est la présence de From Software. Entre la version Switch 2 d’Elden Ring et le prochain The Duskbloods, qui sera exclusif à la Nintendo Switch 2, le studio pourrait en toute logique faire parler de lui lors de ce genre d’émissions. On pourrait également y revoir Orbitals, sorte de It Takes Two sauce anime japonais des années 80/90. Et à part cela, sans doute des tas et des tas de portages de jeux déjà existants, en espérant que le tout soit entrecoupé avec des jeux indépendants qui valent le détour (même s’il ne s’agit pas d’un Indie World).

Rendez-vous donc demain, le 5 février pour découvrir tout cela. Et quant à savoir si un vrai Nintendo Direct aura lieu bientôt, cela reste de l’ordre du possible pour ce mois de février, mais Nintendo n’a encore rien confirmé à ce sujet.