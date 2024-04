Palworld : Après avoir été accusé de plagiat, Pocketpair s’étonne de voir autant de copies de son jeu, dont un édité par Tencent

Zéro rancœur, juste de la fierté

Takuro Mizobe a récemment pris la parole sur X (Twitter) pour mettre en avant le fait que des copies de Palworld deviennent de plus en plus courantes ces temps-ci, alors même que le jeu n’est disponible que depuis le début de l’année.

Il souligne notamment la ressemblance entre son jeu et Auroria, un titre développé par Tianjin Wumai Technology et qui est aussi édité par le géant Tencent. On se trouve ici en face d’un jeu de survie en monde ouvert avec plein de créatures qui ressemblent à des Pals que l’on aurait mixé avec les avatars de Fall Guys, le tout dans un univers de science-fiction. Le PDG de Pocketpair, indique aussi que d’autres jeux du même acabit voient le jour un peu partout, notamment sur mobiles, avec des budget bien plus élevés que Palworld.

Si le premier tweet de l’intéressé a quelque peu induit en erreur à cause d’une traduction approximative, Mizobe est loin de se plaindre de voir de studios copier le concept de Palworld. Bien au contraire, puisqu’il s’estime fier :

« Je ne pense pas que Tencent fasse quelque chose de mal. Je suis fier de voir d’autres entreprises créer des jeux comme Palworld. L’industrie innove lorsque nous empruntons des idées aux jeux que nous aimons. Je suis surpris que de nombreux jeux mobiles de haute qualité soient déjà en développement. »

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.