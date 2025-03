Le faux dating sim Palworld du 1er avril devient visiblement un vrai jeu avec l’arrivée d’une page Steam

Peut-être fallait-il se limiter à la première blague

En voyant arriver une deuxième bande-annonce pour Palworld! More Than Just Pals, notre première pensée était de nous demander si le 1er avril avait commencé au Japon, avec le décalage horaire. Il se trouvait que non, même dans le pays de résidence du studio, le mois d’avril n’avait pas encore sonné. La confusion a donc régné jusqu’à ce qu’une page Steam soit mise en ligne à propos de ce dating sim, ce qui laisse désormais peu de place au doute et nous fait croire qu’il s’agit d’un vrai jeu.

Sur Twitter, le community manager de Pocketpair déclare :

« Vous l’avez tous demandé alors… le voici ! La page Steam du jeu de simulation de rencontres Palworld est en ligne ! Avec une jolie nouvelle bande-annonce montrant quelques autres personnages ! Bonne idée ? Mauvaise idée ? On s’en fiche ! QUELQU’UN SERA HEUREUX ! »

Ce qui a donc commencé comme étant une blague va donc devenir réalité, sauf si le studio se moque du monde un jour en avance (mais la page Steam n’est tout de même pas anodine). Pocketpair semble suivre l’exemple de Behaviour Interactive qui avait fait de même avec Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim. Écoutez, il n’y a pas de petits profits n’est-ce pas ?